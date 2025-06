Nem ketten vannak a Bon-Bon zenekarban? Itt a válasz!

Sokan gondolkodhatnak a Bon-Bon sikerének titkán. Szolnoki Péter és Török Tamás azonban úgy véli, mindig sikerült valamilyen irányba elmozdulniuk, illetve a sikertől sem szálltak el az 1995-ös alakulásuk óta.

A Bon-Bon 30 éves koncertje hatalmas dobásnak ígérkezik – Fotó: Victoria Perger

„Mindig voltak új céljaink, legyen az egy könyv megjelenés, egy big band, vagy szimfonikus zenekari koncert, vagy musical.”

A lemez készítések mellett is voltak egyéb zenei projektjeink és azok mentén haladtunk folyamatosan.

„Azért is ment könnyebben, mert gyerekkorunk óta zenével foglalkozunk. Mielőtt beindult volna a Bon-Bon, már a szakma nagyjával együtt dolgoztunk mindketten. Szóval, szabályosan végigjártuk a szamárlétrát” – kezdte lapunknak Szolnoki Péter.

A Bon-Bon dalokból még színházi darab is készült

Annyira sikeres volt a zenekar, hogy már 2000-ben megjelent az első válogatás lemezük, amin összesen tizennyolc sláger szerepelt. 2001-ben azonban alábbhagyott a banda népszerűsége, amin 2002-ben a Valami Amerika dobott újra hatalmasat.

Mindent megbeszélnek, nincs köztük vita – Fotó: Victoria Perger

„Az egyik legnagyobb maceránk és bajunk az, hogy azt hiszik, hogy csak ketten vagyunk! Ugyan mi vagyunk az együttes arcai, de az első perctől kezdve élőben játszunk, saját zenekarral. Az, hogy ez így maradt meg a 90-es évektől, annak egyszerű, gazdasági okai vannak. Amelyik megrendelőnél nincsenek meg a megfelelő anyagi körülmények, oda kénytelenek vagyunk sajnos ketten elmenni” – mondta Török Tamás.

A lemezeken, koncerteken túl még egy musical is készült Bon-Bon slágerekkel! 2018-ban mutatta be a Hadart Színház, a zenekar dalaira épülő vígjátékot, a “Haverok, buli, Bon-Bon”-t, aminek Duba Gábor a szerzője, Háda János pedig a rendezője. Azóta is nagy sikerrel játsszák szerte az országban.

„Mivel más kontextusba kerültek, így új értelmet, vagy nagyobb hangsúlyt kaptak a dalaink, mint eredetileg.

Ráadásul én is szerepelek a darabban, ami eleinte különösen nehéz volt! Először ódzkodtam tőle, mert sosem tanultam színészetet, ráadásul egyből egy főszerepet bíztak rám.

„A két hónap felkészülés alatt, a rendező mellett a színészek is tanítottak engem játszani, én pedig őket énekelni, szóval szimbiózisba kerültünk. Ezt követően volt egy rövid, de fontos szerepem “A Passió” című misztériumjátékban, ahol Pilátus karakterét osztotta rám Herendi Gábor. Utána játszottam egy gyereksorozatban is. Szóval, ezekkel a feladatokkal teljesen kilöktek a komfortzónámból, de sokat tanultam belőle magamról is” – emlékezett vissza Péter.