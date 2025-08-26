„Minden napomat szebbé teszed” – szívhez szóló sorokkal üzent hű társának Muri Enikő

Muri Enikő megható képeket és sorokat osztott meg ahol nem máshoz, mint kiskutyájához szólt. A Kutyák Világnapja alkalmából a színésznő nem feledkezett meg egyik legfontosabb társáról az életében: a kis Mazsoláról. A kiskutyát nem rég fogadta örökbe, és elmondta szerelem volt első látásra.
A göndör szőrű, négylábú kedvencével közös fotókat is megosztott, amelyeken jól látszik, mennyire boldogok együtt. Enikő számára fontos volt, hogy megemlékezzen kisállata világnapjáról.
Ma van a kutyák világnapja! Drága Mazsolám! Köszönöm, hogy vagy nekem, minden napomat szebbé teszed azzal, hogy létezel. Legyél ilyen játékos, szófogadó, bolondos, hisztis, vicces mindig! Nagyon szeretlek!
