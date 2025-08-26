„Minden napomat szebbé teszed” – szívhez szóló sorokkal üzent hű társának Muri Enikő

Muri Enikő megható képeket és sorokat osztott meg ahol nem máshoz, mint kiskutyájához szólt. A Kutyák Világnapja alkalmából a színésznő nem feledkezett meg egyik legfontosabb társáról az életében: a kis Mazsoláról. A kiskutyát nem rég fogadta örökbe, és elmondta szerelem volt első látásra.

Szívhez szóló sorokkal üzent hű társának Muri Enikő Fotó: Gábor Zoltán / Bors

A göndör szőrű, négylábú kedvencével közös fotókat is megosztott, amelyeken jól látszik, mennyire boldogok együtt. Enikő számára fontos volt, hogy megemlékezzen kisállata világnapjáról.