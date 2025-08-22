Kövek és öltöny: Így néz ki most a 7 éve elhunyt Székhelyi József sírja - Fotó

Napra pontosan 7 évvel ezelőtt, 2018. augusztus 22-én érkezett a tragikus hír, miszerint 71 éves korában elhunyt az ország egyik kedvenc, felejthetetlen hangú színésze, Székhelyi József.
Még 2017-ben derült ki, hogy Székhelyi Józsefnek súlyos, daganatos betegsége van. A tüdejében találtak elváltozásokat, amelyeket a kezelésekkel sikerült is felszámolni, azonban 2018-ban, a nyár elején kiderült, hogy már áttét is van a szervezetében. Emiatt július közepén volt egy komoly gerincműtétje, ám a szervezetét felemésztette a betegség, már nem tudtak rajta segíteni.
„A hír igaz. Édesapám hosszú betegség után ma hunyt el. Nem érzett fájdalmat, nem szenvedett. Köszönjük a részvétet” – mondta a Borsnak Székhelyi József lánya, Székhelyi Fruzsina fájdalommal telt hangon a tragédia napján.
Székhelyi Józsefet a Kozma utcai Izraelita temető egyik parcellájában helyezték végső nyugalomra 2018. augusztusának végén, egy szomorú vasárnap.
A temetésen többek között Szirtes Tamás, Balázsovits Lajos, Sándor György, Szacsvay László, Maros Gábor, Nagy Sándor, Gyarmati Andrea, Szinetár Dóra és édesanyja, Kern András, Tóth Enikő és Bencze Ilona búcsúzott a színésztől.
Egyértelmű, hogy Székhelyi József sírját azóta is rendszeresen látogatják és gondozzák, a tradíciókat követve pedig nem virágokkal, hanem kövekkel díszítik azt. Sőt, mivel kora egyik legelegánsabb művésze volt, a színészhez méltó sírkövet egy faragott öltöny is díszíti.
A Metropol két évvel ezelőtt az évforduló kapcsán kereste meg Székhelyi fiát, Mártont. Kíváncsiak voltunk, milyen érzések kavarognak benne öt évvel édesapja elvesztése után, és hogy vajon kimegy-e a Kozma utcai temetőbe.
„Apu halálának 5. évfordulója ugyan ma van, de ez nem több, mint csak egy ember alkotta időszámítás szerinti adat, információ. Apu fizikai hiányát az elmúlt 5 év minden napján éreztem, minden nélküle töltött nap minden pillanata a halálának pillanatfordulója. Nem, Apu nincs jelen, hanem a hiánya van jelen az életünkben. Nincs elengedés, én ebben nem hiszek, ez csacsiság egyfelől. Másfelől lehetetlen is. Hogyan is tudnám elengedni? Ő a részem” – kezdte a Metropolnak két éve Márton, akinek a fájó gyász ellenére meg kellett tanulnia, hogyan tudja folytatni az életét a veszteséget követően.
„Azt vallom, hogy bár fizikailag nincs velünk, életünket, életemet meghatározza; arra kellett berendezkedni, hogy hogyan tudjuk folytatni az életünket nélküle; a fizikai hiányához kell és kellett szoktatnunk magunkat. Az életünket e szerint volt szükséges átrendezni, áthuzalozni, újragombolni. A temetőbe rendszeresen kijárok hozzá, persze, mert igénylem, hogy emellett a „fizikai közelség” is meglegyen köztünk. De ennél lényegesen többet jelent számomra egy, a gyerekeimmel átbirkózott délután vagy egy-egy hülyéskedés a Balatonban. Ilyenkor rendre azon kapom magam, hogy ugyanazt a magaméra emlékeztető derűt látom a gyerekeim arcán, ugyanazokat felhőtlen perceket töltöm velük (és kapom tőlük), mint amelyekben gyerekkoromban nekem volt részem Apuval. Ebben nincs és amíg én élek, nem is lesz már változás, és ez rendben is van” – jelentette ki a férfi még 2023-ban.
