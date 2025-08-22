Kövek és öltöny: Így néz ki most a 7 éve elhunyt Székhelyi József sírja - Fotó

Napra pontosan 7 évvel ezelőtt, 2018. augusztus 22-én érkezett a tragikus hír, miszerint 71 éves korában elhunyt az ország egyik kedvenc, felejthetetlen hangú színésze, Székhelyi József.

Székhelyi József filmekben hallott hangját szinte mindenki azonnal megismeri (Fotó: Bors)

Még 2017-ben derült ki, hogy Székhelyi Józsefnek súlyos, daganatos betegsége van. A tüdejében találtak elváltozásokat, amelyeket a kezelésekkel sikerült is felszámolni, azonban 2018-ban, a nyár elején kiderült, hogy már áttét is van a szervezetében. Emiatt július közepén volt egy komoly gerincműtétje, ám a szervezetét felemésztette a betegség, már nem tudtak rajta segíteni.

„A hír igaz. Édesapám hosszú betegség után ma hunyt el. Nem érzett fájdalmat, nem szenvedett. Köszönjük a részvétet” – mondta a Borsnak Székhelyi József lánya, Székhelyi Fruzsina fájdalommal telt hangon a tragédia napján.

Székhelyi József sírját egy öltöny díszíti

Székhelyi Józsefet a Kozma utcai Izraelita temető egyik parcellájában helyezték végső nyugalomra 2018. augusztusának végén, egy szomorú vasárnap.

A temetésen többek között Szirtes Tamás, Balázsovits Lajos, Sándor György, Szacsvay László, Maros Gábor, Nagy Sándor, Gyarmati Andrea, Szinetár Dóra és édesanyja, Kern András, Tóth Enikő és Bencze Ilona búcsúzott a színésztől.

Székhelyi József temetése óta szép rendben tartják a sírt (Fotó: Bors)

Egyértelmű, hogy Székhelyi József sírját azóta is rendszeresen látogatják és gondozzák, a tradíciókat követve pedig nem virágokkal, hanem kövekkel díszítik azt. Sőt, mivel kora egyik legelegánsabb művésze volt, a színészhez méltó sírkövet egy faragott öltöny is díszíti.

Székhelyi József sírja a színész halálának 7. évfordulóján (Fotó: Bors)

Székhelyi József fia rendszeresen kijár a temetőbe

A Metropol két évvel ezelőtt az évforduló kapcsán kereste meg Székhelyi fiát, Mártont. Kíváncsiak voltunk, milyen érzések kavarognak benne öt évvel édesapja elvesztése után, és hogy vajon kimegy-e a Kozma utcai temetőbe.

„Apu halálának 5. évfordulója ugyan ma van, de ez nem több, mint csak egy ember alkotta időszámítás szerinti adat, információ. Apu fizikai hiányát az elmúlt 5 év minden napján éreztem, minden nélküle töltött nap minden pillanata a halálának pillanatfordulója. Nem, Apu nincs jelen, hanem a hiánya van jelen az életünkben. Nincs elengedés, én ebben nem hiszek, ez csacsiság egyfelől. Másfelől lehetetlen is. Hogyan is tudnám elengedni? Ő a részem” – kezdte a Metropolnak két éve Márton, akinek a fájó gyász ellenére meg kellett tanulnia, hogyan tudja folytatni az életét a veszteséget követően.