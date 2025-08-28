Ilyen volt Rékasi Károly és Pikali Gerda titkos esküvője – Fotók!

A színészpár 2021. augusztus 27-én házasodott össze, és bár az esküvőjükről a nyilvánosság csak kevés részletet tudhatott meg, mára kiderült: az esemény igazán meghitt és romantikus volt. Azóta pedig közös életük egyik legfontosabb mérföldkövének számít a házasságuk, amit most negyedszer ünnepelhetnek. Rékasi Károly felesége a következőképp emlékezett meg a nagy napról:

Rékasi Károly és Piklai Gerda: 4 éve együtt

Piklai Gerda színésznő Instagram-oldalán emlékezett meg az évfordulóról, ahol fekete-fehér, hangulatos esküvői fotókat osztott meg rajongóival. A képeken jól látszik, milyen romantikus pillanatokban volt részük, s a kommentelők sorra gratuláltak a házaspárnak: sokan nem is hitték el, hogy már négy éve történt az esküvő. A következőhöz hasonló kommentek érkeztek a poszt alá, melyet itt tekinthetsz meg:

Itt kezdődött minden

A pár története jóval korábbra nyúlik vissza: 2012-ben ismerkedtek meg egy színházi produkció kapcsán. Bár kapcsolatuk hamar komolyra fordult, sokáig titokban tartották szerelmüket. Ennek oka egyszerű: mindketten túl voltak egy-egy korábbi házasságon, és eleinte óvták új kapcsolatukat a kíváncsi tekintetektől. Csak később vállalták fel nyilvánosan, amikor már biztosak voltak egymásban.

Az esküvőjükről régebben mindössze annyit tudtunk meg, hogy szűk körben zajlott, majd kisebb nosztalgikus pillanatokkal is felelevenítették az eseményt. Gerda egy interjúban úgy fogalmazott:

A férjem a lelkitársam, és szerintem ilyen szerelem csak egyszer van az életben. Vele megáll az idő, a mai napig tudunk órákon át beszélgetni.

Ez a titok

A kapcsolatukat mindketten tudatosan ápolják. Nem egyszer említették, hogy a közös időt mindig randevúként fogják fel, figyelnek a beszélgetésekre, a kölcsönös tiszteletre és a támogatásra. Ez lehet az egyik titka annak, hogy 12 éve tartó szerelmük ma is erős és meghitt.

A mostani évforduló kapcsán Gerda és Károly ismét megmutatták: számukra a házasság nem csupán papír, hanem valódi szövetség, amelyben egymás támaszai maradnak jóban rosszban. Bár ők maguk ritkán engednek betekintést a magánéletükbe, az alkalom egyértelműen bizonyítja, hogy kapcsolatuk minden évvel csak erősebbé válik.