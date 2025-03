Exkluzív: közös ágyban hemperegve csípték el Köllő Babettet és Buzási Patrikot

Buzási Patrik a Megasztár 2024-es évadában tűnt fel és bár nem menetelt végig a TV2 visszatérő tehetségkutató műsorában, sokakban mély nyomot hagyott. Nos, akik kíváncsiak rá, hogy a fiatal tehetség mire jutott a hirtelen jött hírnévvel, azoknak itt van Patrik vadonatúj dala és a hozzá forgatott videóklip, melyben nem csak feltűnik Köllő Babett, de a fürdőkádban és egy hatalmas franciaágyban is együtt bulizik az ifjú titánnal. Lapunk az Orion című dal születéséről és a klip forgatásáról faggatta Buzási Patrikot.

Buzás Patrik videóklipje tele van izgalommal (Fotó: Gillich Sólyom)

A Megasztár felfedezettje könnyed slágerrel jelentkezett

„Az Orion születésénél ott bábáskodott Rúzsa Magdi, aki abban segített, hogy felkérte Závodi Marcit, írja meg a dalt. Így született meg ez az üde, nyári sláger, aminek a dalszövegét és a zenéjét is Marci jegyzi. Amikor először hallottam az Oriont azonnal éreztem, hogy nagyon el lett találva és nagyon illik a személyiségemhez. Olyan érzés fogott el, mintha Závodi Marci, ezer éve ismerne már engem.

Két nappal később már a stúdióban voltam és elképesztően gördülékenyen ment a közös munka.

Marci pontosan tudta, mikor, mit kell mondjon ahhoz, hogy szinte tökéletes, sőt tökéletes eredményre jussunk együtt” – kezdte a Megasztár felfedezettje Buzási Patrik, majd rátért a dalhoz készült klip forgatására is, ahol együtt dolgozhatott Köllő Babett színésznővel, aki…

Köllő Babett és a Megasztár felfedezettje egy ágyban buliztak a forgatáson (Fotó: Kiss Márk)

Köllő Babett ledobta a textilt és megmártózott a habokban

„A klipet is a magaménak érzem, hiszen beleszólhattam a koncepcióba, amit egyébként teljes egészében Kiss Márk stylist álmodott meg és tulajdonképpen ő is rendezte. Az is Márk ötlete volt, hogy hívjuk meg főszereplőnek Köllő Babettet, mert az a jókedv, stílusérzék ami belőle árad szervesen beilleszthető volt a koncepcióba. Hogy Márknak mennyire igaza volt, az jól látható az elkészült és most szombaton megjelent videóban. Rengeteget nevettünk a forgatáson, mert Babett hihetetlen hangulatot hozott magával. Elképesztően inspiráló volt vele a közös munka. Egyszerűen könnyeddé tette a létezésemet a forgatás alatt” – tette hozzá Buzási Patrik, aki végül egy rövid, tetszésnyilvánítással zárta a beszélgetést. „Tudom, hogy nem sorolhatok fel név szerint mindenkit, aki a munkájával segített abban, hogy megszülethessen az Orion, de ha megnézed a klipet, kérlek pillants rá az alkotók névsorára, mert nélkülük biztosan nem válhatott volna valóra ez az álom” – mondta a Megasztár felfedezettje.