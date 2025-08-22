"Féltem Kamillát" - Őszinte vallomást tett kislányáról Rácz Jenő felesége

Rácz-Gyuricza Dóra gyakran önti ki a szívét és osztja meg a gondolatait a gyermekneveléssel, valamint az anyasággal kapcsolatban a rajongói előtt. Ez most sem történt másképp, ugyanis a kislánya, Kamilla már az óvoda kapui előtt áll, így felmerült a kérdés a követőkben, ő ezt hogyan viseli.
Féltem Kamillát, de tudom, hogy minden, ami rá vár, a tanulás folyamatának része. Engem is bántottak. Kiközösítettek, megkergettek. Volt, hogy én kergettem őket. Minden pillanat új lecke, új tanítás. A szüleim elengedtek, ma pedig itt vagyok, boldog vagyok és most én engedem el őt
- válaszolta meg a rajongója kérdését Instagram-oldalán Dóra.
Biciklizni is úgy tanultam meg, hogy a megfelelő időben valaki felemelte a kezét, hogy mehessek előre
- zárta le rövid monológját egy személyes példával a saját gyermekkorából.
Rácz Jenő családja valóban nagy változás előtt áll, ugyanis a kis Kamilla eddig szinte mindenhová elkísérte a szüleit, azonban hamarosan a mindennapjai egy nagy részét az óvoda fogja kitenni, amit még a szüleinek is fel kell dolgoznia.
