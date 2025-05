Nem a filmeké volt a főszerep, Palvin Barbara lopta el a reflektorfényt Cannes-ban – Galéria!

Noha az elmúlt közel másfél hétben másról sem szóltak a cannes-i mindennapok, csak a filmekről, a fesztivál 10. napjára kicsit visszaesett a lendület a premiereket illetően. Ugyan bemutatásra került a Colours of Time című francia dráma, melyen Helen Mirren megmutatta, 79 évesen is a szakma egyik legnagyobb dívája, illetve összegyűltek pár fotó erejéig a Sentimental Value szereplői, azaz Elle Fanning, Stellan Skarsgård és Renate Reinsve is, de jóformán senkit sem érdekeltek a debütánsok, miután tegnap este került megrendezésre az amfAR-gála is, mely divatikonok hadát csődítette a francia filmfővárosba.

Az amfAR-gála 2025-ös rendezvényét Heidi Klum és a többi szupermodell uralta le tegnap este Cannes-ban (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment)

A divat éjszáját tartották Cannes-ban

Tegnap este Cannes kifutóját a színészek kénytelenek voltak megosztani a divatvilág neves képviselőivel is. Így fordulhatott elő, hogy egy szőnyegen állhatott a cannes-i filmfesztivál 10. napján Magyarország két büszkesége: A brutalista Tóth Lászlójáért Oscar-díjat kapó Adrien Brody, illetve az ismételten világsztár férje nélkül mutatkozó Palvin Barbara is. Mellettük még természetesen számtalan sztár tette tiszteletét az amfAR-gála 2025-ös eseményén, így a nagyérdemű láthatta a most nem véresen mutatkozó Heidi Klumot, Teri Hatchert, de még a hollywoodi kegyelemben részesülő Kevin Spacey is feltűnt a tömegben.

