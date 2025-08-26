Megtépázott Barbie babához hasonlítják Opitz Barbit: „Lenne egy szép, jó hangú énekesnő, erre ez történik”

Opitz Barbi a hétvégén egy újabb falunapon lépett fel, amiről természetesen felvétel is készült, persze csak azért, hogy minél többen csámcsoghassanak az egykori tehetségkutató győztes külsején. Az énekesnő már szinte megszokhatta, hogy bármit is tesz, mindig a támadások célpontjává válik, ezért nagyon úgy tűnik, hogy már le is tett róla, hogy megfeleljen a kanapéhuszároknak. A legtöbben most is a haja állapotába kötöttek bele... sőt, volt aki egy megtépázott Barbie-hoz hasonlította. De vajon mi lehet a háttérben?

Opitz Barbi haja miatt ismét rengeteg negatív kommentet kap (Fotó: Ripost)

Opitz Barbi fellépése megint nem aratott osztatlan sikert, míg egyesek a túl sokat mutató fellépőruháján akadtak ki, addig a legtöbben a haja állapotát kezdték firtatni. A fiatal lány szőke hajkoronája egykor a védjegyének számított, ám a követői szerint mára nyoma sincs a régi fényének.

Gyerekkoromban volt egy Barbie-m, amit csúnyán megnyírtam. Sose gondoltam volna, hogy életre fog kelni

– élcelődött az egyik felhasználó.

„Pedig olyan különleges haja volt, kár érte” – fűzte hozzá egy másik kommentelő.

Opitz Barbi videóján senki sem a hangjára figyel

Szerencsére az énekesnőnek nem csak rosszakarói, de rajongói is vannak, akik a védelmére kelnek az ilyen esetekben.

Nem tudom, miért van ennyi negatív komment. Jó hangja van, és élőben is ugyanolyan jól előadja a dalait. Bezzeg azt a lányt, aki rúdtáncos ruhában vonaglott, a színpadon kevesebben gyaláztátok

– szólt hozzá egy dühös követője Opitz Barbi TikTok-videójához.

Opitz Barbi koncertje ismét nagy port kavart, de senki nem a dalokra figyelt (Fotó: Ladóczki Balázs / Origo)

Többen is Opitz Barbi menedzserét hibáztatják

Míg mások azt nehezményezik, hogy ezeknek a fellépéseknek a szervezői direkt akarják kinevettetni az énekesnőt, és ők maguk sem az Opitz Barbi dalok népszerűsége miatt kérik fel, amire ráadásul nem ez lenne az első példa.

„Lenne egy szép, jó hangú énekesnő, erre ez történik. Olyan mintha direkt nem segítenék, hanem a meghívásokkal arra biztatnák, hogy maradjon ilyen, mert ez kell a népnek, és akkor lehet rajta kacagni” – fejtette ki a véleményét valaki.

„Én is sajnálom, szerintem olyan tehetséges, csak valaki olyannak kellene felkarolnia, aki ért is hozzá” – tették hozzá utalva itt Opitz Barbi és Szolnoki Szabolcs munkakapcsolatára is, aki nem is olyan rég menedzserként kezdte egyengetni a lány útját.

Szerintem onnan kellene nézni a dolgot, hogy neki ez így jó, és ez a lényeg. Boldog a bőrében, szeret így öltözködni, miért kell ezért bántani?

– vetette ellen egy másik hozzászóló.