Lebukott Opitz Barbi? Kínos botrányba keveredett, ami csúnyán ráéghet az énekesre

Hétvégén robbant egy újabb Opitz Barbi botrány, amely mára már az internet egyik legtöbbet tárgyalt ügyévé vált. Az énekesnő, és a YouTube-on tartalmakat gyártó Mannin, éles szóváltásba keveredett. A konfliktus középpontjában egy Opitz Barbi Instagram-poszt áll, amelyben az énekesnő egy online kaszinós játékot reklámozott – ráadásul nem is akárhogyan.

Opitz Barbi egyelőre úgy tűnik, hogy visszavonulót fújt (Fotó: Mediaworks Archívum)

Opitz Barbi meztelen igazsággal szembesült?

Opitz Barbi X-Faktort követő éveit szemlélve úgy tűnik, sokkal inkább a balhéival, mint tehetségével, netán dalaival tartja lázban a követőit. A mostani történet ott kezdődött, hogy feltöltött egy Instagram-sztorit, amely szerint egy szerencsés követője nyert a játékban, és ezért hálás volt az énekesnek. A gond csak az, hogy Mannin rámutatott: az állítólagos „rajongói” reakciót valójában maga Barbi írhatta. A youtuber gyanúja szerint a komment valójában nem egy valódi személytől, hanem magától az énekesnőtől származik.

Ez a felfedezés egy csúnya kommentháborút indított el. Opitz nem vette jó néven a leleplezést, és végül fenyegető hangvételű üzenetet küldött Manninnak.

Ha tovább posztolod a beszélgetéseinket, perelni foglak!

– írta az énekesnő ingerülten. Mannin ezzel szemben higgadt maradt, és rámutatott a lényegre.

Egy ilyen posztot kitenni veszélyes, mert gyerekek is könnyen befizethetnek a játékba. Ez nem csak etikátlan, de hosszú távon akár függőséget is okozhat.



A történet természetesen itt nem állt meg. Az új Opitz Barbi balhé villámgyorsan elterjedt a Redditen és most százával jönnek a hozzászólások és kritikák. A felháborodott kommentelők szerint Barbi viselkedése meggondolatlan, az érvei pedig zavarosak. Egyesek odáig mentek, hogy azt írták: „Néha még értelmezni is nehéz, amit ír.”

Mostanság megszokhattuk, hogy az énekesnő sokszor botrányaival kerül a reflektorfénybe (Fotó: Nagy Zoltán)

A Reddit népe látványosan kiakadt

Az internet népe persze gyors volt: a törölt sztorikat több követő is lementette, befotózta, és ezek pillanatok alatt felkerültek a Redditre. Sokan úgy vélik, Barbit a menedzsmentje szólíthatta fel a posztok eltávolítására. Mások szerint maga is rájött, mekkora hibát követett el. Egyes vélemények azt boncolgatják, hogy talán már nincs is menedzsmentje, és teljesen kontroll nélkül posztol. A sztori tanulsága talán az, hogy az internet nem felejt, és bármilyen félrevezető tartalom – főleg, ha gyerekek is érintettek – előbb-utóbb visszaüt. Opitz Barbi most a saját bőrén tanulhatja meg ezt az alapszabályt.