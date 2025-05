Nagy Feró sírva fakadt: A kezei között veszítette el barátját

De volt egy német juhászkutyám is, aki 15 éves korában ment el egy súlyos betegségben. Szegény öregségére már nem bírt négy lábra állni, az egyetlen megoldás az volt nála is, ha mesterséges úton lehunyja a szemét. Amikor elaltatták, akkor a kezemben fogtam a fejét, ő pedig keservesen sírt, nyüszített nekem. Az ölemben halt meg, de aztán én is nagyon sírtam. Annyira közel nőtt a szívemhez, hogy nagyon nehéz volt őt elengedni