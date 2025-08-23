UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Bence névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Molnár Anikó is beszállt a Házasság első látásra sztárja és Balogh Tamásné csörtéjébe: „Egy f*szság, amit mond!”

Balogh Tamásné
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 23. 03:00
Molnár AnikóDr Gaál ZoltánbotrányHázasság első látásra
Ennyi volt, betelt a pohár a szőke bombázónál. Molnár Anikó alaposan kiosztotta Balogh Tamásnét.
Bors
A szerző cikkei

Dr. Gaál Zoltán, a Házasság első látásra sztárja körül még mindig nem csitulnak a kedélyek. A fogorvosként dolgozó valóságshow-sztárt egy páciense, Balogh Tamásné kemény szavakkal illette, azt állítva, hogy a kezelés közben otthagyta őt a rendelőben. A történet azonban nem ennyire egyoldalú: Zoli elárulta, hogy a Séfek Séfe szereplője szerinte az ő engedélye nélkül birizgálta a nyálelszívót. És itt még nincs vége, már Molnár Anikó is csatlakozott a balhéhoz, hogy elmondja őszinte véleményét az ügyről a Borsnak.

Házasság első látásra Gaál Zoltán, Molnár Anikó
A Házasság első látásra sztárja alaposan belekerült a slamasztikába, de Molnár Anikó a védelmére kelt (Fotó: Szabolcs László)

Molnár Anikó nem érti Balogh Tamásnét

Balogh Tamásné így számolt be a történtekről: „Már az elején nagyon fájt, pedig a korábbi gyökérkezelés miatt ezt már nem kellett volna éreznem. Emiatt önkéntelenül elkezdtem jajgatni és szóltam neki, hogy én ezt nem bírom, annyira fáj. Erre ő teljesen kiakadt. Egyszer csak felpattant és közölte, hogy ő ezt a viselkedést nem tűri, ezért ott hagyott. Egy orvos sem viselkedett még így velem, főleg, hogy szerintem semmi rosszat nem csináltam, szóval értetlenül álltam a helyzet előtt” – mondta a Séfek Séfe sztárja.

Ezzel szemben most Molnár Anikó mindennek az ellentétéről nyilatkozott a Borsnak, mint szintén a fogorvos egyik páciense: „Zolinál a kezelés teljesen normálisan zajlott, végtelenül türelmes volt velem. Koronákat cseréltünk, ráadásul hármat. Addig nem engedett útnak, amíg nem volt tökéletes a fogam. A kedvemért a szokottól eltérő érzéstelenítőt használt, nagyon figyelmes volt. Semmin sem akadt fel...

Molnár Anikó
Molnár Anikó szerint Gaál Zoltán fogorvosként is figyelmes (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó fogorvos híján volt

A szőke bombázó egyébként így talált el a Házasság első látásra sztárjának a rendelőjébe: „Bajban voltam fogorvossal, régóta kerestem a megfelelőt. De az előző folyton lemondogatta az időpontokat. Széplaki Zoli posztjában láttam, milyen jófejség, vidámság van a rendelőben, és ekkor döntöttem el, hogy Gaál Zolira bízom a fogaimat. Tökre elégedett vagyok összességében” – árulta el Anikó.

A felnőtt tartalmakat is gyártó közszereplő nem kertelt: 

Ha tetoválnék valakit, és az kiverné a kezemből a tetoválótűt, én is azt mondanám, figyelj, én hazamegyek, van jobb dolgom, minthogy itt üljek, inkább megetetem a kutyáimat vagy elmegyek tankolni, te meg fejezd be szépen magadnak, és otthagynám a francba...

 – fogalmazott, hozzátéve, hogy vele Zoli mindig figyelmes és korrekt volt.

Balogh Tamásné
Balogh Tamásné továbbra is úgy gondolja, hogy Zoli hibázott (Fotó: Balogh Tamásné Eszter)

Ez a véleménye Balogh Tamásnéról...

Egy f*szság, amit mond. Szerintem picit csúszik a kuplung a másik oldalon...” – zárta a gondolatait Molnár Anikó Balogh Tamásnéra reflektálva.

A botrány tehát korántsem egyértelmű. Egyfelől ott van Balogh Tamásné keserű beszámolója, másfelől meg Molnár Anikó ettől teljesen eltérő élménye. Az biztos, hogy Dr. Gaál Zoltán a valóságshow után most ismét reflektorfénybe került, szerelmi élete helyett viszont ezúttal a szakmai megítélése miatt.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu