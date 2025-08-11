„Úgy tud hiányozni” - meglepő vallomást tett Pap Dorci

Pap Dorci neve sokaknak ismerős lehet a TV2 sportrealityjéből, az Exatlon Hungaryből, a csinos sportoló a Kihívók csapatában küzdött a végső sikerért. Ám azt már kevesebben tudják, hogy Pap Dorci annak idején röplabdázott.
A csinos influenszerhez pedig azóta is nagyon közel áll a sportág, még akkor is, ha most nem űzi versenyszerűen. Pap Dorci a minap kint volt a strandröplabda magyar bajnokság döntőjén, ahol előtörtek belőle az érzelmek. A közösségi oldalán a következőket írta:
Tegnap ellátogattam a strandröplabda magyar bajnokság döntőjére, és rájöttem, hogy még ennyi év után is ugyan úgy tud hiányozni nekem ez a sport. Minden esetre nézni is imádtam a srácokat, élmény volt újra átélni kicsit ezt a feelinget
- olvasható a csinos sportoló bejegyzésében, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
