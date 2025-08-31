Édesanyja haláláról mesélt MC Ducky: "Egyszer csak elfáradt és elaludt"

Az Emergency House egykori tagja mindig pörgős, életvidám személyiségként élt a nyilvánosság előtt, de a színpad mögött egy tragikus fordulat alakított át mindent. Édesanyja elvesztése nemcsak fájdalmat, hanem új kezdetet is hozott MC Ducky számára.

MC Ducky sírásban tört ki, amikor az érzékeny témáról mesélt a műsorvezetőknek (Fotó: Facebook)

MC Ducky rajongott édesanyjáért

MC Ducky, polgári nevén Alszászi Tímea az egykori Emergency House formációban vált ismertté, aztán szólókarrierbe kezdett, majd hosszú éveken át dj-pult mögött állt, Németországtól egészen Manchesterig. Az élet sodorta őt egyik városból a másikba, a Covid-járvány pedig teljesen új pályára kényszerítette, amikor felhagyott a lemezlovas karrierrel és kaszinóban kezdett dolgozni. Ám mindez egy csapásra szétesett, amikor szeretett édesanyja hirtelen elhunyt.

Édesanyja nemcsak a támasza volt, hanem a legjobb barátja is: három évet éltek együtt Angliában, ahol Tímea tudatosan szerette volna közel tudni őt magához.

Hál’ Istennek a föntiek úgy intézték, hogy Magyarországon történt az eset. Hazajött unokázni, semmi betegsége nem volt, egyszer csak elfáradt és elaludt. Úgy gondolom, az én anyukám egy angyal volt

– emlékezett vissza MC Ducky a Palikék Világa podcast legutóbbi részében. A veszteség szinte felfoghatatlan volt számára, hiszen úgy hitte, több időt kaptak egymással.

Az űrt Ciprus hozta valamelyest egyensúlyba: először csak menekülésnek indult az utazás, majd egy hét ott töltött idő után úgy döntött, itt kezdi újra az életét. A tenger, a napsütés és a turizmus világa új életszakaszt jelentett, ahol ismét rátalált önmagára. Végül soha többé nem tért vissza Angliába, ahol édesanyjával kapcsolatos emlékek nyomasztották, és Cipruson túravezetőként építette újra az életét.

Nem zuhantam össze, mert éreztem, hogy anyu fentről vigyáz rám

– vallja.

Sérülése miatt hamar távoznia kellett a legutóbbi Farm VIP évadból (Fotó: Facebook)

Teljesen új életet kezdett

MC Ducky 2025-ben ismét feltünt a magyar képernyőkön, ahol sokan évtizedek után újra hallhattak felőle, a fiatalabbak pedig megismerhették, felfedezhették őt. MC Ducky Farm VIP-s részvétele sok újdonságot hozott a dj életébe, s megmutatta, hogy a fájdalom után is lehet erőt meríteni és új álmokat megvalósítani. A zenész szerint az MC Ducky dalok mögött most már nemcsak a szórakoztatás áll, hanem az a mély emberi történet is, amelyet édesanyja elvesztése formált.