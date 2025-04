Ha kimondjuk, hogy női rap, valószínűleg hamar beugrik MC Ducky neve, de főként az idősebb generációnak. Vitathatatlan, hogy óriási űrt töltött be abban az időszakban a szakmában, amikor még a férfiak közül is kevesen művelték ezt a műfajt. Ráadásul a mai napig nagy hatást gyakorol arra a kevés női előadóra, akik a rap világában próbálnak érvényesülni itthon. MC Ducky most elárulta őszinte véleményét a lapunknak.

MC Ducky és Dopeman a korai magyar rap nagy ikonjai voltak (Fotó: Mediaworks archív)

„Javuló tendenciát mutat az ipar. Egyre több az ügyes MC. A személyes kedvencem speciel Sisi. Az ő rappelése hasonlít leginkább az enyémre. A szövegvilága is nagyon tetszik. Volt is vele egy interjúm, ő egy istennő” – vallotta be Ducky.

Elmondta, hogy Tiah munkásságát is kifejezetten tiszteli és szereti, viszont sajnálja, hogy mostanában inaktív. Mohamed Fatimáról szintén szuperlatívuszokban beszélt, mint a hazai női rap egyik legnagyobb előadójáról. A feltörekvő előadók közül pedig Lola Heffnert emelte ki, akire jobban tesszük, ha odafigyelünk a jövőben. A TikTokon egyre nagyobb népszerűségnek örvendő rapper, ha így folytatja, hamar kinőheti a platformot.

MC Ducky ezt gondolja Nemazalányról

Persze vannak olyanok is, akik annyira nem nyűgözik le a legendás rímfaragót, Halastyák Fanni, művésznevén Nemazalány nem tartozik Ducky kedvencei közé.

Nemazalány és a többiek, hát, szerintem még gyakoroljanak. Állandóan fikáznak, de igazából nem is a rap vonalon mozognak

– vélekedett pályatársairól Ducky.

A mostanság túravezetőként dolgozó egykori MC többet nem is kívánt ehhez fűzni, viszont arról szívesen mesélt, mi a helyzet vele, mióta véget értek a Farm VIP forgatásai.

Teljesen megteltem szeretettel. Annyira jó fej a közönség, és annyira szerettek a műsorban, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó most nekem. Visszagondolva örülök, hogy abban a szakaszában hagytam ott a versenyt, amikor még nem mentek durvább szinteken az áskálódások. Legendává váltam és megmaradtam embernek

– összegzett Ducky.

Végre van ideje számot vetni, időt szorítani a rajongóira, akikre annak idején nem mindig tudott a nagy hajtás miatt figyelni. Sokak kedvenceként szívesen meghallgatja a régi sztorikat a kilencvenes évek nagy sztárja. Az MC Ducky dalok pedig igazi örökzöldek a mai napig.