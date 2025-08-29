Sokkoló: Márió köldökig kivágott, női felsőben lépett fel

Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 15:40
Márió a harmonikáskínos helyzetPostás Józsi
Hiába próbálta a harmonikájával takargatni magát, lebukott. Márió, a harmonikás tévedésből női felsőben lépett színpadra.

Ma este 19:55-kor a TV2 képernyőjén igazi sztárparádé várja a nézőket, hiszen a mai adás mulatós tematikával készül: Fraller József – ismert becenevén Postás Józsi –, Bock Attila, művésznevén Márió a harmonikás, illetve Mátyás Zoltán – vagyis Matyi és a hegedűs – színesítik a játékot. A mulatós hangulat magától értetődő, és a nézők garantáltan táncra perdülnek a sztárok műsorba csempészett energiája által. Az adásból még azt is megtudjuk miért lépett fel Márió női felsőben és mit szólt hozzá a közönség.

Márió, a harmonikás, POstás Józsi és Maty és a hegedűs
Márió harmonikája aznap több funkcióit is ellátott (Fotó: TV2)

Márió fellépése nem várt fordulatot vett

Márió énekesként előadásra érkezve felfedezte, hogy otthon hagyta a jellegzetes csíkos pólóját, ami fellépése védjegyévé vált. Villámgyors megoldásként beugrott egy bevásárlóközpontba: a női részleg és a férfi részleg egymással szemben volt, ő bemászott, leemelt egy csíkos darabot – méretre és mintára tökéletesnek tűnt, így gyorsan kifizette. Csakhogy az autóban vette észre: a póló olyan mélyen kivágott – a harmonika szerencsére részben takart, de azért kellett valami extra trükk:  

A kocsiban vettük észre, hogy a csíkos póló nagyjából a köldökömig ki volt vágva. Egy részét ugyan takarja a harmonika, de ezt meg kellett valahogy oldani. Szereztünk egy ruhacsipeszt és ezzel áthidaltuk a problémát

– árulta el Márió.

Márió
Márió koncertje előtt jött rá, otthon felejtette az ikonikus felsőjét (Fotó: Instagram)

Tovább forog a kerék

Így a ma esti adásban egyszerre lesz mulatós zene, sztárvendégek, váratlan fordulatok és improvizáció – olyan kombináció, amit csak a Szerencsekerék kínálhat. Kasza Tibi energiafröccsével, Balogh Eleni bájos jelenlétével, valamint a mulatós sztárok laza produkcióival egy felturbózott, szórakoztató adást kapunk.  

Kapcsoljunk a TV2-re 19:55-kor, mert ma este Szerencsekerék a terítéken, mulatós módra! 

 

