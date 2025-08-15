Mága Zoltán nem tétlenkedik, ezúttal rajtuk fog segíteni

Mága Zoltán hegedűművész jótékonysági koncertet ad augusztus 20-án a szegedi dómban a júliusi viharban megsérült hódmezővásárhelyi Református Ótemplom és az egyházközség iskolaépületeinek helyreállítását segítendő - tájékoztatta az egyházközség az MTI-t.
A közlemény szerint a július 7-i orkánerejű szélvihar szinte egész Hódmezővásárhelyet "letarolta", nem kímélve a város több mint 300 éves református templomát, szörnyű pusztítást végezve a Bethlen Gábor Református Gimnázium - jelenleg már felállványozott - főbejárati tornyán és teljes tetőzetén. Ezen kívül a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség által fenntartott Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola székhelyén lehasította és elrepítette az iskola könyvtárának és tantermeinek tetőzetét, előbbi mennyezete a heves esőzések következtében be is szakadt. Az egyházközség a több tízmillió forintba kerülő kárelhárítást és helyreállítást megkezdte, az ütemezés szerint szeptember elsejére a kárrendezés megtörténik, és a diákok zavartalanul, a korábbi állapotoknak megfelelő épületekben kezdhetik a tanévet.
Mága Zoltán hegedűművész évről évre nagyszabású, emelkedett hangulatú jótékonysági koncertsorozatot szervez, amelyeken a zene, a hit és az összetartozás jegyében szólítják meg Kárpát-medence szerte a közönséget. Néhány hete Sáp községben, a júliusi vihar következtében ledőlt tornyú református templomban lépett fel a szólista vendégművészeivel, több millió forint értékű adománnyal segítve a helyreállítást.
Mága Zoltán százállomásos koncertsorozata a budapesti Szent István-bazilika elől indul szombaton, majd Szegeden, a Fogadalmi Templomban augusztus 20-án délután 4 órakor tart hangversenyt a hegedűművész és Molnár Levente operaénekes a viharban megsérült épületek helyreállítását segítendő. Az augusztus 20-i koncert ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni a Szeged-Csanádi Egyházmegye honlapján (http://szeged-csanad.hu/maga-zoltan/) lehet.
A koncertlátogatók felajánlásaikat a hangverseny napján a székesegyházban található gyűjtőládákba helyezhetik el, vagy a Hómezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség bankszámlájára küldhetik átutalással.
