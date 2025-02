Liptai Claudia elképesztő titkot árult el Till Attiláról

Amikor a Sztárban Sztárban zsűripultjában ültem, a kisfiam azt mondta: anya, nagyon szeretem, hogy itt ülsz a zsűriben, de vezessél már műsort! Panka végig élte az összes műsort velem, a Megasztárokat, imádta például Radics Gigit. De Marcinak ebből semmi nem volt meg, mert a születése után abbahagytam a tévézést. Szóval nagy, élő műsor neki ez lesz az első, amiben én műsort vezetek. Mondta, hogy vasárnaponként ő majd ott ül, szóltam is a tanárnőjének, hogy lehetséges, hogy hétfőnként márciusban és áprilisban csak a második órára viszem be a gyereket. De mondták, hogy szeretik a művészeteket, a kultúrát, meg engem is, úgyhogy elnézik!