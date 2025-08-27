Istenes Bence megmutatta szép nagy monokliját

Augusztus 23-án lezajlott a Hell Boxing Kings budapesti gálája, ahol több ismert sportoló és médiaszemélyiség is ringbe lépett. Istenes Bence is ringbe lépett, a Sztárban Sztár All Stars-ba is bekerülő Varga Viktor volt az ellenfele.

Istenes Bence izgatottan várja pályafutása következő fejezetét (Fotó: Szabolcs László)

Istenes Bence immár két bajnoki övvel rendelkezik

„Egyrészt kiderült hétvégén, hogy mondhat bárki bármit, de az ég akkor is kék, a fű pedig zöld” - kezdte Istenes Bence Instagram-posztjában, aki ezzel a mondattal Varga Viktor: Lehet zöld az ég... című dalára utalt.

Ahogy azt a posztjában is kiemelte, kevesen bíztak a mérkőzés előtt Bencében, de ez plusz energiát adott neki és a végén ünnepelhetett is, mivel pontozással a bírók őt hozták ki győztesnek.

„Nem sokan hittek bennem/bennünk, főleg, amikor mélypontra kerültünk, de hétvégén a kör bezárult és minden a helyére került...” - írta Istenes Bence a posztja alá, aki emellett köszönetet mondott mindenkinek, aki ebben a nehéz időszakban támogatta.

Nagyra értékeli Istenes Bence a támogatást, amit kapott (Fotó: hot! magazin archív)

Istenes Bence méretes monokliját és a lelkét családja ápolja

A posztban egyébként megmutatta, hogy bár győzött, de azért egy méretes monoklival gazdagabb lett, illetve lelkileg is eléggé elfáradt az elmúlt hetekben. De már Csobot Adéllal és két fiukkal lehet, ami teljesen feltölti. A végén említést tesz a következő ellenfeléről is, akivel szeptember 13-án száll ringbe Belgrádban. Egy szerb profi ökölvívó vár Bencére.