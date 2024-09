"Apa, mi van veled?" - Pál Dénes kislánya alig ismerte fel az új kinézetével az édesapját

Bár kislánya születése óta büszkén viselt szakállat és borostát Pál Dénes, most úgy döntött, hogy a TV2-őn ma induló Sztárban Sztár All Stars kedvéért megválik az arcszőrzetétől. Ezzel hirtelen éveket fiatalodott, és megzavarta a kislányát is, aki korábban nem igazán látta még szőrtelenül az apukáját. Erről egy vicces Instagram-bejegyzést is készített az előadó.

Pál Dénes lemondott a szakálláról a műsor kedvéért /Fotó: Bors

Elkezdődött az átalakulás. A lányom, aki hat év alatt nem emlékszik, hogy látott volna szakáll nélkül, csak annyit tudott mondani: Jézusom apa, mi van veled? 19:15-kor nem egészen így fogok kinézni, számomra is megkezdődik a Sztárban Sztár All Stars

- írta bejegyzésében a népszerű énekes.