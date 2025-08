"Remélem, Isten megáld majd egy gyermekkel" – Évek óta távkapcsolatátban él a Megasztár mestere

"Nagyon szeretnénk kisbabát, remélem, Isten megáld majd egy gyermekkel" – árulta el Herceg Erika.

Herceg Erika a Megasztár miatt maradt Magyarországon

A tavalyi Megasztár-zsűriből egyedül Marics Peti maradt, mellé csatlakozott Tóth Gabi, Curtis és Herceg Erika, így ez a négyes egy egészen más egységet alkot majd, pláne, hogy az ítészek idén mesterekként is harcba szállnak a versenyzőkért, de számtalan meglepetést tartogat még a hamarosan érkező évad.

Erika bár nem itt született, mégis elsősorban Magyarországon képzeli el a jövőjét.

„Hosszú távon tervezek itt maradni és most a Megasztár miatt könnyebb ezt a párom felé is kommunikálnom. Ő néha megkérdezi, hogy mikor lesz vége ennek az életvitelnek, de szerencsére nagyon rugalmas, mert fiatalok vagyunk és ő is karrierista, mint én. Nem tudok véget vetni ennek, mert imádom a szakmám, imádom a magyar embereket és Budapestet is, én egy teljesen más világból jöttem. Hálás vagyok az életnek, hogy most itt lehetek" – mesélte korábban a Borsnak Herceg Erika.