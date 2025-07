,,Voltak mélypontok, kihívások és sok lemondás" - Gelencsér Tímea élete fordulóponthoz érkezett

Lediplomázott a 2016-os Miss World Hungary győztese, Gelencsér Tímea. Rendkívül zsúfolt időszakon van túl, hiszen költözködnek szerelmével, emellett szakdolgozatával is készen lett, esküvői terveit azonban kicsit parkolópályára kellett tennie teendői miatt.

Gelencsér Tímea sikeresen lediplomázott

Fotó: Markovics Gábor

Gelencsér Tímea halad a jól megtervezett kis útján és sikeresen veszi az élet akadályait, ugyanis nem is olyan régen posztjában még arról volt határozott elképzelése, hogy a frissen nyomdából elhozott szakdolgozatát megvédi ,,bármi áron".

Gelencsér Tímea már diplomás nő

Úgy látszik meg is védte, mivel egy friss diplomával és egy hatalmas virágcsokorral jelentkezett be közösségi oldalain. Az egykori szépségkirálynő boldogsága sugárzik, így minden bizonnyal megérte visszaülni az iskolapadba. Elárulta, hogy nem volt zökkenőmentes az elmúlt időszak.

Könnyűnek biztosan nem nevezném az elmúlt három évet (voltak mélypontok, kihívások és sok lemondás) de minden pillanat megérte.

- írta.

,,Rengeteget tanultam és tapasztaltam, kivételes emberekkel oszthattam meg ezt az utat, akiket ma már a barátaimnak is hívhatok. És igenis újra bebizonyítottam magamnak, hogyha valamibe belekezdek, azt be is fejezem. Ezt már biztosan nem veheti el tőlem senki" - jegyezte meg bejegyzésében.