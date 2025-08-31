Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Ganxsta Zoli beismerte: „Nem, hogy »B« tervem, »A« tervem sincs” - Videó

Ganxsta Zole
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 31. 09:30
TényekGanxsta Zolikoncert
K. C.
A szerző cikkei

„Én elég jól bíróm a tempót szerintem. Engem ez éltet. Tehát, amint nincs mit csinálni, nincs koncert, nincsen munka, akkor én elkezdek unatkozni és meglottyanok. Az nem jó” – vallotta be Ganxsta Zoli.

Ganxsta Zolee
Ganxsta Zolee
Fotó: Móricz István

Ugyan senki sem gondolná, de a rapper már a hatodik ikszhez közelít. S, ha jól belegondolunk 1995-ben bukkant föl és azóta töretlen a karrierje! A hogyan tovább kapcsán pedig a tőle megszokott laza stílusban nyilatkozott.

„Van olyan, aki lerottyan van, aki nem. Én az utóbbiakhoz tartozom remélem. (...) Nem, hogy »B« tervem, »A« tervem sincs. Hogy lesz a holnap, az a lényeg” - ismerte be a rapper.

További részletek a Tények riportjában:

 

