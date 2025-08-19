„Voltam hajléktalan is, feltört lakásokban éltem jogtalanul” – megrázó vallomást tett a magyar énekes

Ha valaki, akkor Emilio igazán tudna mesélni az életéről, ami elképesztően kalandos volt. Emilio új száma 48 év fájdalmát meséli el - közben pedig indul a ZeneGasztró című új műsora is! Az előadó egyáltalán nem kapta kézhez a boldogságot és az anyagi biztonságot, azért keményen meg kellett küzdenie, amiről most kendőzetlen őszinteséggel mesélt a hot! magazinnak.

Zene, szerelem, főzés – Így él ma Emilio a családjával (Fotó: Fotós: Szabolcs László / Helyszín: Il terzo Cerchio Olasz Étterem Budapest / HOT! magazin)

hot!: Tíz év után elköszönt a nézőktől a Drága Családom, az Emilio Família című műsorotok.

Emilio: Egy része azonban tovább él. Szeretnénk a gasztronómiai tudásunkat, szenvedélyünket továbbra is megosztani a nézőkkel.

A koronavírus-járvány idején már készítettünk hasonlót, Karantén Konyha néven, most pedig egy zenés-gasztrós műsort forgatunk, a ZeneGasztrót, ami már látható a Sláger TV-n.

Ennek az az apropója, hogy Tinával rengeteget utazunk, számtalan ízzel, kultúrával találkozunk, emiatt rengeteg inspirációnk lett. Keverjük majd a francia konyhát a magyarral, a romát a zsidóval – és még sorolhatnánk. Tina a desszertekért felel, én pedig a főételekért. Persze a jó zenék sem maradnak ki a műsorból. Hamarosan megjelenik a műsor főcímdala is, videóklip formájában. Szerencsére a dal jó lett, a szöveg életveszélyes, igazi mai, trendi dal!

hot!: Honnan a főzés szeretete?

Emilio: Óriási adomány az élettől, hogy kapok egy hű társat, aki tizenkét éves korától elkezd főzni, ugyanúgy, ahogy én.

Eltelik 20 év, találkozunk, ebből kapcsolat lesz, család, gyerek, műsor, és megismer bennünket az ország.

Mi egy bolond, olasz család vagyunk, a kamerákon kívül is.

Emilio: Nemrégiben jött ki a Hamis a világ című dalod is.

Emilio: 48 év tapasztalatát írtam bele a dalba. Rengeteg minden történt az életem során, legyen az boldogság, bánat, csalódás vagy szerelem. Nincs olyan ember, aki ne csalódott volna, de a csalódásoktól leszünk jobb emberek.

Emilio Tina iránti szerelme még mindig tombol

hot!: Hiába az olaszos viselkedés, sokan példaként tekintenek az összetartásotokra.

Emilio: Sok embertől megkapom, hogy a mai generációnak példa vagyunk. Nálunk, ha valami elromlik, nem cseréljük le, hanem megjavítjuk. Régen a nagyszüleink egy életet leéltek úgy, hogy a szeretet hegyeket mozgatott meg.