Megházasodott Dopeman

A híres rapper minden előzetes bejelentés nélkül tette közzé a nagy hírt kedden délelőtt: egybekelt barátnőjével, Viktóriával.

Instagram-bejegyzésében jelentette be az örömhírt, amelyhez csak rövid hashtageket írt. Minden jel arra utal, hogy a boldog pár egy újabb mérföldkőhöz érkezett kapcsolatukban.

A rajongók természetesen odáig voltak a hírtől, rengetegen gratuláltak az újdonsült házasoknak:

Szuper. Szívből gratulálok. Boldog és hosszú együtt töltött éveket kívánok.

Szívből gratulálunk öreg barátom!

- írták Dopeman rajongói és barátai.