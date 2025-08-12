AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Megházasodott Dopeman

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 11:27 / FRISSÍTÉS: 2025. augusztus 12. 11:53
A rapper nem csinált nagy felhajtást.

A híres rapper minden előzetes bejelentés nélkül tette közzé a nagy hírt kedden délelőtt: egybekelt barátnőjével, Viktóriával.

Instagram-bejegyzésében jelentette be az örömhírt, amelyhez csak rövid hashtageket írt. Minden jel arra utal, hogy a boldog pár egy újabb mérföldkőhöz érkezett kapcsolatukban.

A rajongók természetesen odáig voltak a hírtől, rengetegen gratuláltak az újdonsült házasoknak:

  • Szuper. Szívből gratulálok. Boldog és hosszú együtt töltött éveket kívánok.
  • Szívből gratulálunk öreg barátom!

- írták Dopeman rajongói és barátai.

