Megházasodott Dopeman

A híres rapper minden előzetes bejelentés nélkül tette közzé a nagy hírt kedden délelőtt: egybekelt barátnőjével, Viktóriával.
Instagram-bejegyzésében jelentette be az örömhírt, amelyhez csak rövid hashtageket írt. Minden jel arra utal, hogy a boldog pár egy újabb mérföldkőhöz érkezett kapcsolatukban.
A rajongók természetesen odáig voltak a hírtől, rengetegen gratuláltak az újdonsült házasoknak:
- írták Dopeman rajongói és barátai.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.