A 74 éves D. Nagy Lajos elárulta, mi a titka – a zenész 30 éve nem volt beteg

A Bikini frontembere már közel 50 éve áll rendületlenül a színpadon, ennek ellenére ugyanúgy élvezi minden percét, mint annak idején. D. Nagy Lajos szeptemberben fogja tölteni 75. életévét, azonban lapunknak most elárulta, őt egyáltalán nem érte utol az idő vasfoga.

D. Nagy Lajos beteg legutoljára 30 évvel ezelőtt volt (Fotó: Bors)

D. Nagy Lajos korához képest aktív életet él

„Igazából több dolognak köszönhető az, hogy ennyi év után a pályán vagyok. Egyrészről rendkívül figyelek az életmódomra: ha lehetséges, akkor nem éjszakázom sokat, egészségesen étkezem, illetve ennyi idősen is odafigyelek a rendszeres testmozgásra. Én amikor anno a Bikinibe kerültem, hamar rájöttem arra, hogy ezt az életmódot aktív sportolás nélkül nem lehet csinálni. Ekkor elkezdtem edzőterembe járni, ez pedig azóta is kitart: most már a pincémben berendezett teremben heti négy alkalommal szoktam emelgetni a vasakat” – kezdte a Borsnak az énekes.

A rendszeres sportolás pedig megóvott engem attól, hogy beteg legyek. Például ma is ugyanannyi a testsúlyom, a vércukrom, mint 30 évvel ezelőtt. Úgyhogy az egészségemet tekintve semmilyen bajom nincsen és a koncerteket is ugyanolyan elánnal bírom, mint annak idején. Habár a fellépések közötti nagy távolságokat mostanra már nem annyira szeretem, és meg tudnak engem ezek viselni. Illetve szerintem a zene is konzervál, ugyanis mikor fellépek a színpadra, akkor egyáltalán nem érzem a koromat. Csak arra tudok gondolni, hogy mennyire jó ott állni

– vélekedett a Bikini frontembere, aki zenekarával ebben az évben már most 25 koncertet adott, azonban még 30 még előttük áll.

„Nincs semmilyen káros szenvedélyem”

„Továbbá az is hozzátehet az egészségemhez, hogy nincs semmilyen káros szenvedélyem. De nálunk az egész zenekarban nincs nagy alkoholizálás, azonban korábban voltak olyan tagok az együttesben, akik szerették a szeszes italokat. Szerintem az nagyon visszataszító, ha egy zenész részegen megy fel a színpadra. Így nálunk alapszabály, hogy koncert közben nincs piálás, maximum csak utána, de akkor is mértékkel” – mondta D. Nagy Lajos, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy ennyi év után is ugyanúgy élvezik-e a fellépéseket, mint annak idején.