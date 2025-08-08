A 74 éves D. Nagy Lajos elárulta, mi a titka – a zenész 30 éve nem volt beteg

A Bikini frontembere már közel 50 éve áll rendületlenül a színpadon, ennek ellenére ugyanúgy élvezi minden percét, mint annak idején. D. Nagy Lajos szeptemberben fogja tölteni 75. életévét, azonban lapunknak most elárulta, őt egyáltalán nem érte utol az idő vasfoga.
„Igazából több dolognak köszönhető az, hogy ennyi év után a pályán vagyok. Egyrészről rendkívül figyelek az életmódomra: ha lehetséges, akkor nem éjszakázom sokat, egészségesen étkezem, illetve ennyi idősen is odafigyelek a rendszeres testmozgásra. Én amikor anno a Bikinibe kerültem, hamar rájöttem arra, hogy ezt az életmódot aktív sportolás nélkül nem lehet csinálni. Ekkor elkezdtem edzőterembe járni, ez pedig azóta is kitart: most már a pincémben berendezett teremben heti négy alkalommal szoktam emelgetni a vasakat” – kezdte a Borsnak az énekes.
A rendszeres sportolás pedig megóvott engem attól, hogy beteg legyek. Például ma is ugyanannyi a testsúlyom, a vércukrom, mint 30 évvel ezelőtt. Úgyhogy az egészségemet tekintve semmilyen bajom nincsen és a koncerteket is ugyanolyan elánnal bírom, mint annak idején. Habár a fellépések közötti nagy távolságokat mostanra már nem annyira szeretem, és meg tudnak engem ezek viselni. Illetve szerintem a zene is konzervál, ugyanis mikor fellépek a színpadra, akkor egyáltalán nem érzem a koromat. Csak arra tudok gondolni, hogy mennyire jó ott állni
– vélekedett a Bikini frontembere, aki zenekarával ebben az évben már most 25 koncertet adott, azonban még 30 még előttük áll.
„Továbbá az is hozzátehet az egészségemhez, hogy nincs semmilyen káros szenvedélyem. De nálunk az egész zenekarban nincs nagy alkoholizálás, azonban korábban voltak olyan tagok az együttesben, akik szerették a szeszes italokat. Szerintem az nagyon visszataszító, ha egy zenész részegen megy fel a színpadra. Így nálunk alapszabály, hogy koncert közben nincs piálás, maximum csak utána, de akkor is mértékkel” – mondta D. Nagy Lajos, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy ennyi év után is ugyanúgy élvezik-e a fellépéseket, mint annak idején.
Azok a dalok, amiket mi az elmúlt jó pár évtizedben megírtunk, olyanok nekünk mint a saját gyermekeink. Tehát mi ennyi év távlatából is szeretünk a társaságukban lenni, így pedig nem fogjuk ezeket a szerzeményeket soha megunni. Illetve ennyi év után is az egész zenekar úgy rohan fel mindig a színpadra, mint amikor a vadállatokat kiengedik a ketrecből. Valamint szerintem a zenészek élete nagyon izgalmas és tele van örömmel, úgyhogy addig akarok a pályán lenni, amíg csak lehet. Tehát amíg úgy érzem, hogy 100 százalékon tudok teljesíteni, fel fogok menni a színpadra
– folytatta.
D. Nagy Lajos tele van tervekkel a jövőre nézve, ugyanis elárulta, hogy a Bikinivel egy új albumon dolgoznak. Viszont a legendás zenész arról is mesélt, hogy mi a véleménye az utánpótlásról:
„Nemrégiben a zenekarba több huszonéves zenész is bekerült, akikről azt kell mondjam, hogy nagyon tehetségesek. Úgyhogy habár nem hallgatok a mai fiatalok számára menő előadókat, de azt tudom mondani, hogy vannak jó képességű pályatársak az újabb generációk tagjai között is” – zárta a beszélgetést a népszerű énekes.
