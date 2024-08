Csongrádi Kata aranydiplomát kap – de van egy kis bökkenő

Váratlan telefont kapott a nyáron Csongrádi Kata színművésznő. Ő már nem is gondolt rá – és őszintén szólva hihetetlennek is tűnik –, hogy kereken ötven évvel ezelőtt végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán, musical szakon, ahová 1971-1974 között járt. Az intézmény azonban – amely most már egyetem – nem felejtette el őt.

1974-ben a vizsgaelőadáson, a Tűzijáték című darabban Szakácsi Sándorral Fotó: Csongrádi Kata

Csongrádi Katát meghívták az arany diploma átadási ünnepségére szeptemberre. Csakhogy van egy kis bibi: a művésznő akkor már nem lesz itthon, ugyanis meghívták Ausztráliába egy turnéra, ahol utoljára 42 évvel ezelőtt járt. Ezúttal hat hetet tölt majd a kontinensen, ebbe hét fellépés fér bele, többek közt Gold Coaston, Melbourne-ben, Sydney-ben, Adelaide-ben és Brisbane-ben. Igaz, amikor megtudták, hogy az ausztrál földrészre érkezik majd, rögtön kapott meghívást Ausztrália más településeire, sőt Új-Zélandra is.

Fárasztó, de boldogságos útnak ígérkezik, örömmel megyek vissza az imádott koalamacik földjére, ahonnan szép emlékeim vannak

– mondta a művésznő. – Még nem tudom, belefér-e több előadás, mert csak úgy vállalok újabb fellépést, ha azt teljes szívvel-lélekkel meg tudom csinálni. A színvonalat nem fogom kockáztatni.

Erre az alkalomra külön repertoárt állított össze, egy kétrészes önálló estet Millió rózsaszál... hogyha szeretsz! címmel. Elhangoznak majd a régi nagy slágerek mellett friss saját szerzeményei is.

Hát ez az, amiért nem tud részt venni az arany diploma ünnepélyes átadásán – az eredetileg kitűzött időpontban. Mert az egyetem gyorsan és rugalmasan reagált a hírre, így a művésznő újabb meghívót kapott: augusztus. 28-án az Uránia Filmszínházban veheti át az arany diplomát.

Az 1974-es vizsgaelőadás fináléja Fotó: Csongrádi Kata

A művésznő örül, hogy a régi alma mater megemlékezik róla és szívesen eleveníti fel a régi ausztrál turné emlékeit is, de legszívesebben a terveiről és teendőiről beszél, hiszen tele van feladatokkal.

– Most előre fel kell vennünk a Hatos csatornán futó műsoraimat és már vágják a februári S. Nagy István-emlékkoncert felvételeit is, ami szintén nemsokára adásba kerül. Ráadásul készül az új dalom klipje, aminek Papírszavak lesz a címe.