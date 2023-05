Fél évszázada van a pályán Csongrádi Kata – elképesztő fotók a művésznő múltjából

Pótszékes teltház van a Stefánia Palotában Csongrádi Kata vasárnapi 50 éves színészi-énekesi jubileumán, a jegyeket pillanatok alatt elkapkodták. Nem csoda: Csongrádi Kata - aki híven ápolja nyolc éve elhunyt férje, a szövegíró S. Nagy István emlékét – töretlen népszerűségnek örvend és az évek semmit nem vettek el a lendületéből, pozitív életszemlélete erőt ad azoknak is, akik testi-lelki bajoktól szenvednek. Ráadásul olyan sztárvendégeket hívott, mint Csonka András, Jáger Gyula, Kocsis Tibor, László Attila, Sipos Péter, Straub Dezső és DJ. Dominique. Élőben kíséri a Stúdió 11 és a Varidance táncegyüttes.

Csongrádi Kata 50 éve van a pályán

Csongrádi Kata valójában Csongrádi Mária néven látta meg a napvilágot, csakhogy édesanyja is ezen a néven szerepelt rendezőként és színészként, így az első nyilvános balettvizsgája után átíratták a keresztnevét Katalinra. S hogyan lett ebből Kata? Ezt a Csókolj meg, Katám című darabnak köszönheti, aminek egy részletét előadták a Színművészeti Egyetemen. Később aztán az Operett Színházban eljátszhatta a darab főszerepét és 17 évnyi tagsága során a szubrett szerepek mellett eljátszotta például a Zsuzsanna és a vének bibliai hősnőjét, partnere volt Bessenyei Ferencnek a nagy sikert aratott Hegedűs a háztetőn című darabban, játszott Latinovits Zoltánnal A kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című előadásban, Dajka Margittal és Galambos Erzsivel a Szerdán Tavasz lesz című előadásban.

Koncz Gáborral

Számos prózai szerepet is játszott, kedvence volt az Én és a kisöcsém Kelemen Katója vagy a Dunakanyar kávéfőzőnője. 17 éven keresztül volt tagja a Magyar Rádió Szabó család sorozatának, amelyikben olyan legendákkal dolgozott együtt, mint Gobbi Hilda, Kállai Ferenc, Tolnay Klári, Sinkovits Imre, Lukács Sándor...

Sokoldalú művész, akinek az ének, a tánc és az írás a lételeme. Verseket, színdarabokat és könyveket is írt, hét darabját be is mutatták. 23 éven keresztül játszotta Sissyt nemcsak itthon, hanem például Bécs, München, Augsburg, Ulm, New York, Los Angeles, Stockholm, Malmö színházaiban is.

23 éven át játszotta Sissyt

Szintén nagyon népszerű volt Dérynéről és Bajor Giziről készült darabja, valamint az egyiptomi ihletésű Csoda az élet, Nofretete című előadás. Írt és rendezett tévé filmsorozatot, jelentős szerepeket kapott mozi- és tévéfilmekben – felsorolni is sok lenne.

Andorai Péterrel a Téves kapcsolásban

Közben íróként és zeneszerzőként is megmutatta magát: hat könyvet írt, többek közt az S. Nagy Istvánról szóló Slágergyárost és a három kiadást is megért Ne add fel! címűt. Legutóbb platinalemez lett a Hogyha szeretsz című tavalyi albuma. Sikert aratott tévés szerkesztő-műsorvezetőként is, a Slágergyárosok Csongrádi Katával (TV2) vagy a Napsütéses Kataságok (Hatoscsatorna) sok nézőt vonzott, utóbbiból interjúkötet is született.

37 éven keresztül volt társa férje, S. Nagy István dalszövegíró, akinek az emlékére minden évben koncertet szervez. Idén május 7-én lesz az emlékkoncert, amin egyben Csongrádi Kata 50 éves pályafutását is megünneplik.

Valamennyi tevékenységemmel igyekszem erősíteni másokban a pozitív életszemléletet és a reményt, hogy "Túl a könnyeken, vár még győzelem", hiszen "Csoda az élet!"

– mondta a Ripostnak a művésznő, aki a kerek évfordulóhoz közeledve egy kis retro videóban köszönte meg mindazt, amiért hálás lehet.

– Köszönet a családomnak, akik minden áldozatot meghozva taníttattak és felneveltek, köszönet a férjemnek, akivel 37 éven keresztül együtt lehettem jóban-rosszban, egészségben-betegségnek és köszönet a barátaimnak, kollégáimnak, akik segítették és segítik az életemet. S köszönet a közönségnek, hogy immár 50 éve szeretettel fogadnak a színpadon – foglalta össze Csongrádi Kata, akinek a vasárnapi jubileumi előadáson is vastapsos fogadtatásban lesz része egészen biztosan.

Legújabb dalát is megmutatjuk, amit a havasi gyopár legendája ihletett, miszerint a Betlehemi Csillag – miután elvezette a Három Királyokat a Jászolhoz – tovább vándorolt és egy sziklás helyen leszállt a Földre, hogy Életvirág-ként hirdesse: túl lehet élni a túlélhetetlent is. A dalt Szász M. Attila hangszerelte.