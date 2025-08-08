Egy éve hunyt el Boros Lajos: végre elkészült a legendás rádiós síremléke – Fotó

Napra pontosan egy éve, 2024. augusztus 8-án tragikus hír rázta meg az országot. Boros Lajos meghalt. A legendás rádióst hosszan tartó betegség után érte a halál 77 éves korában.

Boros Lajos egy éve nincs köztünk (Fotó: Bors)

Boros Lajost rendőri készültség mellett helyezték végső nyugalomra

Halála után 4 nappal, augusztus 12-én délelőtt vettek végső búcsút a legendás rádióstól. Bár Boros Lajos Budapesten született, mindig is szorosan kötődött Nagykőröshöz, ezért a temetésére végül ott került sor, komoly rendőri készültség mellett. A Bors munkatársa ott volt a búcsúztatón, amit az Izraelita temetőben tartottak. Lali király sírját a búcsúztatót követően kövek borították az izraelita hagyományokhoz méltón.

Síremléke mindenképp csak később lehetett, az általános szabály szerint körülbelül egy évet kell várni, amíg a föld megfelelő állapotba kerül hozzá. Ez nem jelent mást, minthogy körülbelül mostanra kellett elkészülnie egy olyan síremléknek, ami méltó Boros Lajoshoz.

Elkészült Boros Lajos síremléke

Nos, ez pontosan így is történt. A Bors munkatársa arról számolt be, hogy az egyszerű fakereszt helyett már egy olyan sírkő őrzi a rádiós végső álmát, ami méltó a munkásságához.

Elkészült Boros Lajos síremléke (Fotó: Baon)

Lali király sírkövén az aláírása is látható, sőt, egy idézet is olvasható a saját, Gerinctelenek indulója című dalából.

„Hogyha fú a szembeszél”

– vésték a sírkőre.

Boros Lajos saját idézete díszíti a sírkövet (Fotó: Baon)

Tavaly ősszel még elhanyagolt volt a nyughely

Boros Lajos sírja tavaly októberben még meglehetősen szomorú látványt nyújtott. Akkor a Ripost egyik olvasója, Ágnes fotózta le, aki a következőket nyilatkozta:

„Nagy tisztelője voltam Boros Lajosnak, korábban nem telt el úgy reggel, hogy ne hallottam volna a hangját a rádión keresztül. Az ő műsorára keltem, ittam a teám, már csak ezért is megrendített a halála. Azt olvastam, hogy Nagykőrösön nyugszik, amikor viszont megpillantottam a sírját, a kis egyszerű, szinte gyermeki fejfával, picit megdöbbentem és elszomorodtam. Azt is észrevettem, hogy még mindig ott van az a szalag, amit Bochkor Gábor és Voga János küldött a temetésre. Micsoda triót alkottak ők hárman” – sóhajtott akkor a Ripost olvasója.