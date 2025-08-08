Egy éve hunyt el Boros Lajos: végre elkészült a legendás rádiós síremléke – Fotó

Napra pontosan egy éve, 2024. augusztus 8-án tragikus hír rázta meg az országot. Boros Lajos meghalt. A legendás rádióst hosszan tartó betegség után érte a halál 77 éves korában.
Halála után 4 nappal, augusztus 12-én délelőtt vettek végső búcsút a legendás rádióstól. Bár Boros Lajos Budapesten született, mindig is szorosan kötődött Nagykőröshöz, ezért a temetésére végül ott került sor, komoly rendőri készültség mellett. A Bors munkatársa ott volt a búcsúztatón, amit az Izraelita temetőben tartottak. Lali király sírját a búcsúztatót követően kövek borították az izraelita hagyományokhoz méltón.
Síremléke mindenképp csak később lehetett, az általános szabály szerint körülbelül egy évet kell várni, amíg a föld megfelelő állapotba kerül hozzá. Ez nem jelent mást, minthogy körülbelül mostanra kellett elkészülnie egy olyan síremléknek, ami méltó Boros Lajoshoz.
Nos, ez pontosan így is történt. A Bors munkatársa arról számolt be, hogy az egyszerű fakereszt helyett már egy olyan sírkő őrzi a rádiós végső álmát, ami méltó a munkásságához.
Lali király sírkövén az aláírása is látható, sőt, egy idézet is olvasható a saját, Gerinctelenek indulója című dalából.
„Hogyha fú a szembeszél”
– vésték a sírkőre.
Boros Lajos sírja tavaly októberben még meglehetősen szomorú látványt nyújtott. Akkor a Ripost egyik olvasója, Ágnes fotózta le, aki a következőket nyilatkozta:
„Nagy tisztelője voltam Boros Lajosnak, korábban nem telt el úgy reggel, hogy ne hallottam volna a hangját a rádión keresztül. Az ő műsorára keltem, ittam a teám, már csak ezért is megrendített a halála. Azt olvastam, hogy Nagykőrösön nyugszik, amikor viszont megpillantottam a sírját, a kis egyszerű, szinte gyermeki fejfával, picit megdöbbentem és elszomorodtam. Azt is észrevettem, hogy még mindig ott van az a szalag, amit Bochkor Gábor és Voga János küldött a temetésre. Micsoda triót alkottak ők hárman” – sóhajtott akkor a Ripost olvasója.
Azt ugyan pontosan nem lehet tudni, hogy mi okozta Lali király halálát, ám az nem titok, hogy a legendás rádiós, mókamester régóta betegeskedett. Hat évvel ezelőtt, 2019-ben egy komoly szívműtét után kómába esett: öt héten át nem ébredt fel, a családja nagyon aggódott érte, de végül kinyitotta a szemét. Ébredése után rengeteg mindent újra kellett tanulnia, többek közt járni is, de emellett teljesen megváltozott az életszemlélete is: úgy érezte, rengeteg szeretetet kapott, s meg kell szolgálnia azt.
A néhai rádiós legenda később Köböl Anita vendége volt az ATV A nő háromszor című műsorában. Amikor a műsorvezető a kómáról kérdezte, illetve arról, milyen élményei vannak ezzel kapcsolatban, Boros a tőle megszokott humorral válaszolt:
„Ez egy kóma, egy kis vesegyulladással megízesítve. És turkáltak bennem a doktor bácsik, hogy miért kapja ezt a Boros. Vannak a kómának derűs pillanatai is. Felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy hagyjátok az élményt magatokon átélni. Mert ez egy élmény. És én ezt nagyon élveztem” – idézte fel Boros, aki nem egyenletesen ébredt fel, hanem voltak úgynevezett hullámai.
