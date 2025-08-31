Bay Éva elárulta hosszú házasságának a titkát: „Elég nagy próbatétel” – Videó

Bay Éva magyar televíziós bemondó, műsorvezető. Az elmúlt évtizedekben konferált országos divatbemutatókat, gálaműsorokat, lottóshowkat, önálló esteket, versenyeket, városi napokat, létesítmény-avatókat és kiállítás megnyitókat. A Budakalász Tévében főzőműsora volt és rovattal is rendelkezett. Pár éve lakáséttermet indított szentendrei házukban.

Bay Éva / Fotó: Mokka



A máig gyönyörű és tehetséges Bay Éva a minap ünnepelte a 73. születésnapját, aminek apropóján a TV2 Mokka műsorának volt a vendége, ahol egy hatalmas csokor virággal köszöntötték fel, majd megkérték meséljen arról, hogy van.

„A lényeg az, hogy… Nem is tudom, hogy mondjam. Nekem jó az életem. Boldog és szerencsés ember vagyok. Nagyon jól élek a férjemmel. Negyvenharmadik éve, ami azért egy elég nagy próbatétel neki is, meg nekem is. Mert azért én öregszem és egyre rigolyásabb leszek. Ezt tudom. Szegény… Mindig azt mondja: »Tudod, olyan édes kis mosolygós nő voltál és mi lett belőled.« Hát most egy morgó gép vagyok néha” – mondta humorosan Bay Éva.

A szülinapos híresség életéről további részletek a Mokka riportjában:





