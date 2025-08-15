Pokoli egészségi állapotban van Alee! Az X-faktor 20 éves győztesét szívinfarktusos tünetekkel szállították kórházba

Az 2021-es X-Faktor győztese, Alee, a közelmúltban váratlan egészségügyi problémával került a figyelem középpontjába, ugyanis szívinfarktusra utaló tünetekkel mentőt kellett hívni hozzá. A sürgősségi ellátásnak és a gyors reagálásnak köszönhetően azonban szerencsére nincs komolyabb baj, és Alee állapota stabilizálódott. A rosszullét mögött húzódó okokról maga a rapper számolt be Instagram-oldalán.

Alee betegsége nagy aggodalomra adott okot (Fotó: Hegedűs Márk)

Alee tiszta vizet a pohárba

A posztban, amelyet egy fekete-fehér képpel tett közzé Instagramon Alee, először is köszönetet mondott azoknak, akik támogatták az elmúlt napokban, ugyanis rengeteg jókívánságot és szívmelengető üzenetet kapott a közösségi médiában. Háláját kiterjesztette a szakemberekre is: „Hálával tartozom még a Szegedi Mentősöknek és a sürgősségin dolgozóknak a gyors és profi ellátásért!” – írta Alee, aki az elmúlt évben rendkívüli stresszt élt át, és egy nehezebb időszakból próbált éppen kilábalni.

A posztból kiderült, hogy a fiatal sztár már korábban is szembesült egészségügyi problémákkal, miközben számos projektbe kezdett bele. „Hozzáteszem, boldogan jelentem ki, hogy most lesz időm pihenni, mert a legtöbbnek már a végén járunk és kiadásra várnak! De ez az intenzívebb időszak és magánéleti problémáim sajnos az egészségemre is kezdett rámenni egyre kritikusabban!” – tette hozzá.

Szívritmuszavarban és idegrendszeri problémákban jelentkezettt a stressz

A túlzott koffeinbevitel és a rendszertelen alvás is súlyosbította a helyzetet, aminek következményeként a szívritmuszavar és az idegrendszeri problémák komoly figyelmeztető jelként jelentek meg.

Sajnos a vége az lett, hogy mentőt kellett hívnom magamhoz, mert szívinfarktusra hajazó tünetekkel közel kerültem már az ájuláshoz és alig kaptam levegőt. Nagyon megijedtem, hál’Isten a félelem nagyobb volt, mint a probléma, de ez már egy intőjel volt, hogy ideje rendszert alkotnom az életemben és jobban odafigyelnem magamra!

– szögezte le Alee.

Alee extrém külseje miatt sok bántást kapott, ami nyomot hagyott a lelkében (Fotó: Sipeki Péter)

Egyre jobban érzi magát az eset után

A rapper elkötelezte magát az egészségesebb életmód mellett: „Nem szeretném ezt újra átélni, éppen ezért ez most arra ösztönöz, hogy jobban odafigyeljek magamra és egészségesebb életet éljek!” A posztban külön kiemelte, mennyire meghatódott a rajongók támogatásától: „Meglepődtem rajta, hogy bár sok negatívitást is kiváltott az eset és a sok cikk, sokkal többen voltatok mellettem és aggódtatok, kerestetek meg! Hatalmas nagy puszi nektek!” – hálálkodott az X-Faktor egykori győztese.