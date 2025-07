Weisz Fanni levetkőzött! Szülése után a legapróbb bikinibe bújtatta magát – fotón az izzasztó szexiség

Weisz Fanni születése óta siket, ez pedig mára lényegében semmiben sem hátráltatja őt. Sikeres modellkarriert épített, saját táska- és fürdőruhamárkája is van, decemberben pedig édesanya lett. Családjával éppen Olaszországban pihen, és bár sok kismama inkább takargatja magát a strandon szülés után, Fanni azonnal bikinis képen villantott, amitől mindenkinek leesett az álla.

Weisz Fanni szexi anyuka, nemcsak a nyaralást vállalta be, de bikinis alakját is megmutatta (Fotó: Szabolcs László)

Weisz Fanni bikiniben fotózkodott

A siket modell Fanni’s dream néven forgalmaz prémium bőrtáskákat, kiegészítőket és fürdőruhákat is, a termékekkel pedig a jelnyelvet is népszerűsíti. Az egyik darabot most saját magán mutatta meg: egy barna, letisztult bikiniben fotózta le magát a nyaraláson. A mindig csinos szőkeség a szülés után alig több mint fél évvel máris kirobbanó formában van, a legtöbb strandoló aligha mondaná meg róla, hogy egy kisbaba anyukája…

Weisz Fanni férjére alighanem sokan féltékenyek, remek formában van a kismama (Fotó: Instagram/fannisdream)

Weisz Fanni siket és hallók számára is példaképpé válna

Fanni tehát éppen nyaral a férjével és kisfiukkal, ami beszámolója szerint nem zökkenőmentes, de hatalmas élmény. Nemrég pedig arról értekezett a közösségi oldalán, hogy mennyire fontos számára, hogy hidat képezzen a hallók és siketek között.

„Siket vagyok. Így álltam ki először egy szépségverseny színpadára is – és jelnyelven mutatkoztam be. A saját anyanyelvemen. Akkor még féltem. Attól, mit gondolnak majd rólam. Attól, hogy elfordulnak, ha megtudják az igazat… Aztán jött a taps. A mosolyok. És akkor megértettem: az erő nem abból jön, ha elrejtjük, kik vagyunk – hanem abból, ha ki merjük mondani. A zenét például nem hallom. De a ritmust… azt a szívem dobbanásából tanultam meg. A lüktetésből, amit a világ ad – a levegőből, az emberekből, az életből. Megfogtam a színpadot, és éreztem a rezgést. A testem vette át, amit a fülem nem tudott. Így tanultam meg hallani – máshogy” – árulta el.