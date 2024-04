Vajna Timi minden fiatal lánynak üzent: Időben fagyasztasd le a petesejtjeid!

Régóta köztudott, hogy Vajna Timi már nagyon régóta vágyik arra, hogy édesanya legyen. Sajnos az utóbbi időben csak négylábú kedvenceit nevezhette gyerekeinek, ami nem adta meg neki a szülővé válás érzését. Ennek több oka is van, ugyanis korábban elárulta, nőgyógyászati problémai vannak, endometriózissal és petefészekcisztával is küzd.

Vajna Timi anyai ösztöneit eddig csak négylábú kedvencein élhette meg (Fotó: Instagram)

A napokban Timi a fiatal lányokhoz intézett mély gondolatokat, amiben arra sarkallja a őket, hogy gondoljanak a jövőre, és fagyasztassák le a petesejtjeiket.

Minden fiatal lánynak üzenem, csak mert jót akarok, hogy időben fagyssza le a petesejtjeit… több ciklusban is akár.. (ha nincs párkapcsolatban, vagy egyéb okok miatt), mert utána már túl késő lesz. Én is azt hittem 37-38 évesen ahh még ráérek… és lelkileg se voltam még jól, de 40 után elkezdődik az igazi mélyrepülés. Nyilván vannak kivételek, és hiszek a sorsban, hogy mi van megírva, de biológia is sajnos, és azzal is számolni kell, hogy a fagyasztást sok petesejt nem éli túl. Sok beültetés nem sikerül. Én 35 évesen fagyasztottam le először, de sajnos eddig nem működött még az sem. Sokszor meg azt gondolom, hogy az IVF (lombik) csak pénzrablás, és iszonyatos hormonterhelés, és még inkább abnormális petesejtek jönnek létre.

Testi és lelki megtisztulás biztosan segít, és stresszmentes környezet, és a jó Isten. De a legjobb, ha fiatalon szerelmeskedtek... csak nyilván egy babához meg kell teremteni a környzetet – írta le véleményét a Timi.

Vajna Timi szerint nemcsak biológia a terhesség

Bár Timi már sok hormonkezelésen van túl, eddig elkerülte a gyermekáldás. Azonban most arról is beszélt, hogy mennyire megviselték ezek a sikertelen kezelések.

– A sok hormonkezelés után meg csak a fájdalom marad, főleg lelki..meg ciszták,vetélés, hormonzavar, bár sokaknak sikerült, sokaknak meg pont természetesen. Nagyon érzékeny dolog ez és szerintem spirituális vonatkozás is van... a baba választja meg a szüleit, és hogy mikor akar megszületni, vagy szerintetek csak sima biológia? Mert egy olyan anyához, aki később veri, megkínozza, és megöli a gyerekét, miért születik? – tette fel a kérdést Timi, aki azt is kihangsúlyozta, hogy a megfelelő párt is nehéz megtalálni.