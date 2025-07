Vajna Tímea férje nem volt bent a szülésnél: „Túl intimnek érezte”

Vajna Tímea kislánya Hailey ugyan még várat magára, de napokon belül ő is világra jöhet. A házaspár első közös gyermeke, Ben azonban már fél éves. Az édesanya most elárulta, hogy zajlott a béranyás várandósság, illetve szülés, sőt az is kiderült van-e esély újabb babára.

Vajna Tímea szülés előtti utolsó interjújában minden részletet elárult (Fotó: Bánkúti Sándor)

Vajna Tímea terhessége szinte csodaszámba megy, hiszen férjével Ráthonyi Zoltánnal azért döntöttek a béranya mellett, mert úgy tűnt lehetetlen, hogy maga adjon életet a gyermeküknek. Kandász Andi Szülőszoba című podcastjében most részletesen mesélt arról, milyen volt a kapcsolata a béranyával.

Elég messze volt tőlem, úgyhogy azt hiszem négyszer vagy ötször találkoztunk személyesen, de akkor megszeretgettem a pociját, illetve hangüzeneteket küldtem neki. Igazából végig tartottuk a kapcsolatot, de a szülésnél a béranya férje és én is ott voltunk. Zoli nem szeretett volna ott lenni, mert túl intimnek érezte, így egy másik szobában várt

– magyarázta Timi, de azt is elárulta, kislányuk érkezésénél már jelen lesz az édesapa.

„Olyan volt, mint hogyha Zoli megszületett volna, mert 100%-ban olyan volt mint ő, mindene, illetve kicsit még az unokatestvéremre hasonlított” – tette még hozzá nevetve.

Vajna Tímea férje félt a következményektől

Bár a házaspár nagyon boldog volt, hogy sikeres volt a beültetés, mindketten tartottak attól, hogy mivel jár, ha komplikáció lép fel, miközben Ben már úton van.

„Az első genetikai vizsgálatig izgultam, ami a 12. héten történt meg, de igazából mindig aggódik az ember, mert bármi történhet. Zoli nagyon féltett attól, hogy ha Ben megszületik, de épp akkor velem történik valami, akkor az nagyon megvisel majd, és nem fogok tudni eléggé figyelni rá” – vallotta be.

Ráthonyi-Palácsik Tímea és Ráthonyi Zoltán nem zárkóznak el, egy harmadik babától a távoli jövőben (Fotó: Mediaworks Archív)

Vajna Timi családja még tovább bővülhet

A sztáranyuka arról is beszámolt, hogy azon a két embrión kívül, amiket beültettek, maradt még két további kisfiú, így nem kizárt, hogy egy harmadik baba is érkezzen majd a távoli jövőben, de természetesen jelenleg nem ez a prioritásuk.

Én még nagyon nem tartok ott, de azt a két embriót, ami még megmaradt lehet, hogy beültetjük, de nem biztos, hogy én már be tudom vállalni. A szervezetem nagyon kemény dolgokon ment át, ezért nem tudom, hogy megengedné-e, de egyelőre mindenképp a két gyermekünkre szeretnék koncentrálni

– mesélte.