Fájdalmak kínozzák a kismama Vajna Tímeát

Hosszú ideig küzdött azért Vajna Tímea, hogy édesanya legyen: végül rövid idő alatt két gyönyörű gyermek is érkezett a családjába. Ben béranya segítségével jött világra, ugyanakkor ezzel párhuzamosan végre Timinek is sikerült teherbe esnie. Pénteken igen különleges úton értesülhetett a világ arról, hogy Palácsik-Ráthonyi Tímea kislánya, Hailey világra jött: a Mokkában Kandász Andrea jelentette be, felfedve: ő már látott fotókat is a kicsiről, amiket későbbiekben majd a nagyközönség is megpillanthat.

Pénteken reggel érkezett az örömteli hír: Vajna Tímea kislánya megszületett

Így viseli Vajna Tímea az anyaságot

Noha arra továbbra is várnunk kell, hogy megpillanthassuk a kis Hailey-t, valamint Vajna Timi a kislány megszületésének részleteiről sem számolt be még részletesen, azt azonban friss posztjában elárulta, hogy érzi magát most, kismamaként – emellett pár, terhessége alatt készült felvétel mellett megosztott egy új, terhesség utáni képet is magáról.

Bejegyzésében elárulta: noha maga a terhesség gyorsan eltelt, a szülés utáni időszak igen fájdalmasnak bizonyul számára: kiváltképp a szoptatásnál voltak extrém fájdalmai az elején, és persze a császármetszésből is fel kell épülnie.

"Minden tiszteletem azoké a nőké, akik átmennek mindezen egyszer vagy többször..." – jelentette ki, hozzátéve: