„Hamarosan” - nagy bejelentésre készül Vajna Timi

Mint az ismert, Ráthonyi-Palácsik Tímea, vagyis korábbi, közismertebb nevén Vajna Tímea sokat szenvedett azért, hogy édesanya lehessen. Első gyermeke béranya segítségével jött világra, de még mielőtt megszületett volna, az üzletasszony saját maga is teherbe esett – vagyis duplán teljesült az álma, nem is lehetne boldogabb.

Vajna Timi végre hírt adott magáról Fotó: Markovics Gabor

A Bors pedig korábban pedig megírta, hogy megszületett Vajna Tímea második gyermeke. Az örömteli hírt Kandász Andrea jelentette be a Mokkában, ahol azt is elárulta, hogy a kismamával és a kis Hailey-vel is minden rendben van.

Most pedig a kismama is hírt adott magáról a közösségi oldalán. Egyelőre még egy várandós fotójával üzente:

Megmutatom a kislányomat... Hamarosan

- olvasható Vajna Tímea Instagram-bejegyzésében.