Új szerelem lehet a láthatáron Tolvai Reni életében

Tolvai Reni neve 2010-ben vált országszerte ismertté, amikor megnyerte a Megasztár ötödik évadát. Az énekesnő egyedi hangszíne és sajátságos stílusa azonnal belopta magát a közönség szívébe.

Tolvai Reni szerelmi élete állandó téma a rajongók körében (Fotó: Szabolcs László)

Tolvai Reni rózsaszirmokkal körbeszórva jelentkezett be

Tolvai Renáta karrierje és magánélete azóta is élénken érdekli a rajongókat, hiszen a megasztárban Kállay-Saunders András személyében a szerelem is rátalált, kettejük kapcsolata pedig állandó témája volt a sajtónak. A szerelmesek azóta úgy tudni, már nem alkotnak egy párt, rajongóik mégis időről-időre összeboronálják őket, nem is véletlenül. Néhány hónappal ezelőtt például épp Reni születésnapján röppentek fel a hírek, hogy Tolvai Reni és Kállay-Saunders András együtt lehetnek, ugyanis Reni baráti társaságában, közös főzőcskézésről jelentkezett be.

A 24 óráig elérhető Instagram Story-ban láthatóan ott volt többek között a Megasztár 2024-es évadának versenyzője, Buzási Patrik, a TV2 stylistja, Kiss Márk, Nagy Adri énekesnő – illetve Kállay-Saunders András is. Az énekes Reni mellett tevékenykedett, újabb bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy ha volt is korábban mosolyszünet, most éppen minden rendben közöttük.

A két énekes egyébként jó ideje semmilyen magánéleti titkot nem oszt meg, ugyanakkor sokszor felbukkannak olyan lopott pillanatok a közösségi médiában, amelyek arra engednek következtetni, hogy köszönik szépen, nagyon is jól megvannak egymással. Az énekesnő legújabb Instagram-posztja újfent találgatásra adott okot, tudniillik épp Kréta szigetén piheni ki a fáradalmakat, ahol romantikus esti hangulatban, vörös színű rózsaszirmokkal teleszórt, gyertyafényes asztalnál vacsorázik. A képet láthatóan nem ő készítette, így óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon kinek a társaságában múlatta az időt? Vajon Kállay-Saunders András volt vele, vagy egy másik, rejtélyes szerelem bontakozik ki éppen a szemünk láttára? Hogy Tolvai Reni párjával volt-e, nem tudni, az azonban látszik, hogy kipihent és csodásan fest, rajongói nem győzik dicsérni.