Leleplező fotó: Tolvai Reni és Kállay-Saunders András se veled, se nélküled kapcsolata folytatódik

Tolvai Reni alig múlt 18 éves, amikor elindult a Megasztár 5. szériájában, amit meg is nyert. De nemcsak a szakmai elismeréssel, a fődíjjal is gazdagodott. A szerelem is rátalált versenytársa, Kállay-Saunders András személyében. Azóta többször lehetett hallani szakításról és újra egymásra találásról, most pedig rendkívül sokatmondó felvételt osztott meg a szülinapos énekesnő.

Tolvai Reni cáfolhatatlan bizonyítékát adta párkapcsolati állapotának (Fotó: Bánkúti Sándor/Bors)

Se veled, se nélküled kapcsolatban Tolvai Reni és Kállay-Saunders András

Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szerelme mesébe illően alakult, mióta a tehetségkutató műsorban megismerték egymást. Közös daluk is készült, és úgy tűnt, az ég is egymásnak teremtette őket. A kapcsolatukat azonban nem tették a kirakatba, és egy idő után már csak találgatni lehetett, hogy valójában egy párt alkotnak-e még. Először a tizedik évfordulójuk után terjedt el a pletyka, miszerint külön váltak útjaik, s később is többször felmerült a szakításuk híre. Egyesek szerint ez lehetett a magyarázat Tolvai Reni korábbi alkotóválságának is, majd a szomorkásabb dalai megjelenésének is.

Míg a közvélemény egyre biztosabb volt abban, hogy köztük végleg vége, időről időre feltűntek egymás közösségi oldalán. Például idén januárban, András 40. születésnapján, amikor is egy hotelből jelentkezett be Reni, az egyik fotón pedig ugyan háttal áll, mégis felismerhető az énekes.

Kállay-Saunders András pedig a kerek szülinap kapcsán a Borsnak azt is elkottyintotta, Reni is készült neki meglepetéssel:

Persze, csinált nekem egy tortát, persze cukormenteset, mert edzésben vagyok!

– szólta el akkor magát.

Íme a bizonyíték

Most pedig Reni buktatta le magukat. A nagyváradi énekesnő hétfőn ünnepelte a 34. szülinapját, és úgy fest, egész hétre kitartott a bulihangulat. Hétvégén ugyanis baráti társaságban egy közös főzőcskézésről jelentkezett be. Reni 24 óráig elérhető Instagram Story-ban osztott meg erről képkockákat. Ott volt többek között a Megasztár 2024-es évadának versenyzője, Buzási Patrik, a TV2 stylistja, Kiss Márk, Nagy Adri énekesnő – és Kállay-Saunders András is! Az énekes Reni mellett tevékenykedett, újabb bizonyítékot szolgáltatva arra, hogy ha volt is korábban mosolyszünet, most éppen együtt vannak!