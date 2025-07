A rajongók döntöttek: Nótár Mary vagy Bereczki Zoltán nyerheti a Sztárban Sztár All Stars-t

A TV2 nemrég jelentette be, hogy ismét izgalmas őszi szezonra készülnek, hiszen a Nagy Ő és a Megasztár mellett az ország házibulija is visszatér. A rajongók pedig már döntöttek is, hogy kik azok az énekesek, akiket szívesen látnának a Sztárban Sztár All Stars győzteseként.

Fischer Gábor a TV2 programigazgatója néhány héttel ezelőtt leplezte le, hogy a tavalyi siker után ismét visszatér a Sztárban Sztár All Stars. Az új évadról egyelőre vajmi keveset tudni, de a rajongókat ez cseppet sem zavarja, sőt már a győztes kilétét találgatják. Úgy tűnik Nótár Mary és Bereczki Zoltán is dobogóra állhat, már persze, ha versenyeznek egyáltalán. Bereczki Zoltán lehet a Sztárban Sztár All Stars nyertese idén? A rajongók szerint nem akad hozzá fogható kihívó (Fotó: Markovics Gábor / hot magazin!) Az őszi szezonban a Megasztárral párhuzamosan a Sztárban Sztár új évadára is számíthatnak a nézők, ahol a tavalyihoz hasonlóan most is a legek legjei küzdenek majd egymással. Azt azonban, hogy ez pontosan kiket takar egyelőre nem árulták el, de a műsor legelhivatottabb rajongóit ez nem akadályozza abban, hogy a győztes kilétét találgassák, bár így valamivel nehezebb dolguk van. Erős lett a Sztárban Sztár All Stars fiktív mezőnye A Facebook csoport tagjai igazán kitettek magukért, amikor összeválogatták az elképzelt szereplő gárdát ugyanis olyan neveket soroltattak fel benne, mint Horváth Tamás, aki tavasszal A Nagy Duett zsűrijét erősítette, vagy épp Nótár Mary és Radics Gigi, akik versenyzőként szerepeltek a műsorban. De nem feledkezhetünk meg Bereczki Zoltánról sem, aki a Sztárban Sztár 1. évadából került ki győztesként. Persze nem csak őt és Tomit szeretnék látni az előző szezonok bajnokai közül, hiszen Veréb Tamás, Vavra Bence és Freddie neve is felmerült. De Király Viktor, illetve a Megasztár zsűrijében helyet foglaló, és emiatt kevés eséllyel szereplő Curtis és Marics Peti is szóba került. A hölgyek között pedig még Miss Mood, Dér Heni, Janicsák Veca, Dukai Regina, Nagy Adri és Schoblocher Barbara nevét sorolták fel. Nótár Mary és Aurelio hatalmas sikert arattak A Nagy Duett 2025-ös évadában, az énekesnőt újra látni szeretnék a Sztárban Sztárban (Fotó: Mediaworks) Nótár Mary A Nagy Duett színpadát is meghódította Na meg persze a rajongók szívét is, hiszen bár az esélytelenek nyugalmával indultak Aurelioval, végül épphogy lecsúsztak a győzelemről, így A Nagy Duett második helyezettjei lettek. A kommentelők szinte biztosak benne, hogy a mulatós királynő ezt a színpadot is felszántaná elképesztő tehetségével és profizmusával, de a szavazás alapján mégsem őt hozták ki a legvalószínűbb győztesként. Bereczki Zoli ugyanis elsöprő többséggel vezeti a listát. A képzeletbeli dobogó harmadik helyére pedig, teljesen váratlanul, Miss Mood állhatna fel, annak ellenére, hogy a 7. évadban csak a 6. helyig jutott. Ezek után különösen kíváncsian várjuk majd az ősszel induló műsor valódi mezőnyét.