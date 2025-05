Szarvas Andi megmutatta szülés utáni hasát

Szarvas Andi kislánya március 24-én született, a gyönyörű édesanya nagyon boldog.

Szarvas Andi kislánya nyolc héttel ezelőtt császármetszéssel született (Fotó: Szarvas Andi)

Szarvas Andi párja mindenből kiveszi a részét

Andi nehéz, de csodaszép időszakot él Zinával, akivel már kezdik megszokni egymást. Néhány héttel ezelőtt úgy nyilatkozott: kislánya nyugodt, boldog, jó baba. Bár sokszor nagyon fárasztó, de ez természetes velejárója egy újszülött babának, mint ahogyan az is, hogy Zina sokszor még hasfájós, ilyenkor borulnak a nappalok és az éjszakák is, de Andi könnyedén veszi az akadályokat.

Mindemellett neki is kellett regenerálódnia a szülés után, hiszen a tervezettel ellentétben kislánya császármetszéssel született. „Rá volt csavarodva a köldökzsinór a testére, ezért nem tudott „beágyazódni”, vagyis nem tudott olyan pozícióba helyezkedni, hogy elinduljon előre. Kíváncsi lettem volna, milyen a szülés, én lélekben arra készültem, bár már a császárral is megbarátkoztam.

Viszont az utána lévő regenerálódás nem könnyű, bárki, bármit mond, első nap brutálisan fájdalmas volt felállni, Zsolti szerencsére bent volt velem és ő ugrott, hogy ha kellett. Én fiatal vagyok és edzett, de kellett másfél hét, mire azt éreztem, hogy ki tudok egyenesedni a vágás miatt és tudok úgy menni, ahogy szeretnék. Mára már jól vagyok, légzőgyakorlatokat végzek és erősítem a hasfalamat. Még van hasam, de szépen húzódik vissza.

A csinos anyuka legfrissebb posztjában most azt is megmutatta, hogy néz ki az a bizonyos has a szülés utáni nyolcadik héten: ennyi ideje ugyanis, hogy szoptat és ennyi ideje, hogy boldog családban élnek hármasban.

Jól érzem magam és nem vagyok elégedetlen. Ez egy hosszú folyamat. Türelmes vagyok a testemmel, viszont, ha tudom segíteni a felépülésemet, akkor azt megteszem, főleg hogy nyakunkon a nyár, bár az idei beach body tuti elmarad.

Andi két hónappal a szülés után így is remek formában van, saját bevallása szerint már egy hónapja elkezdte az edzéseket, igaz, még nagyon óvatos. Bejegyzésében kifejtette azt is, hogy vannak még a hasában letapadások és ödémák, amiket kezeléssel remekül lehet javítani, ezen kívül hegkezelésen is járt, szerinte ezek a császáros édesanyáknak mind nagyon fontosak a gyorsabb regenerálódás érdekében. Ezen felül Szarvas Andi férje, Zsolti mindenben segíti az újdonsült édesanyát, pelenkázik, fürdet, altat, így az apróbb nehézségeket leszámítva teljes harmóniában élnek.