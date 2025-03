„Anyám helyett anyám volt” – tragikus hírt kapott a TV2 sztárja, pont a legrosszabbkor

Szomorú szívvel készül A Nagy Duett március 16-i, első élő show-jára Schmuck Andor, az alapjáraton mindig optimista és mosolygós politikus ugyanis szombaton lesújtó hírt kapott. Egy olyan személyt veszített el, aki több mint két évtizeden át kiemelkedően fontos szerepet töltött be az életében.

Schmuck Andor lesújtó hírt kapott (Fotó: Szabolcs László)

A Tisztelet Társaságának elnöke 25 évig dolgozott együtt Vodicska Beával, ám a hetvenes éveiben járó asszony március 15-én elhunyt.

Megszólalt a gyászoló Schmuck Andor

A Bors elérte vasárnap Schmuck Andort, aki egy percig sem tagadta: Vodicska Bea óriási űrt hagyott maga után.

„Anyám helyett anyám volt, és mint olyan, valódi anyatigrisként próbálta tőlem távol tartani azokat a nőket, akik szerinte nem szerelemből közeledtek felém. A lányok körülöttem nem is igazán szerették őt, én viszont annál inkább. Huszonöt évvel ezelőtt, amikor megismertem, még a Magyar Motorsport Szövetségnél dolgozott, utána jött át a Tisztelet Társaságához. Egész életét arra tette fel, hogy másokon segítsen, és ő a legjobb példa arra, hogy az ember semmilyen körülmények között nem hagyhatja el magát. Bea ugyanis kerekesszékes volt, de így is elképesztő életutat járt véget. Találkozott Ferenc pápával, mivel több zarándoklatot is vezetett, sőt, az ő nevéhez fűződik a "legtöbb életkor együtt táncol" elnevezésű Guiness-rekord is”

– kezdte szomorkásan a Borsnak A Nagy Duett 2025 egyik szereplője, aki azt is elárulta, hogyan őrzik majd meg a jövőben Bea emlékét.

„Szervezünk egy emlékkoncertet a tiszteletére, hiszen nagyon sokan szerették őt. Az eseményből befolyt pénzből pedig egy díjat szeretnénk alapítani, amit minden évben más, Tisztelet Társaságában dolgozó személy kapna meg”

– mesélte a Borsnak Schmuck Andor, aki Sári Évi duettpartnereként készül a ma esti élő show-ra, és már az is tudható, hogy egy ismert operettslágerrel lép színpadra.