Fodor Zsóka sírva vallott Schmuck Andorról: „Haragszom rá a halálában is!”

Fodor Zsóka fiaként tekintett az elhunyt Schmuck Andorra. Barátságuknak erős alapjai voltak, még úgy is, hogy az elmúlt két évben a politikus már nem kereste a színésznő társaságát. Zsóka úgy gondolja, hogy éppen azért távolodott el tőle, mert nem akarta terhelni, traktálni őt a betegségével. A színésznő erről a Bors kamerájának vallott.

Schmuck Andor"> Schmuck Andor betegsége kapcsán sem kért soha senkitől semmit (Fotó: Bánkúti Sándor)

Schmuck Andor halála sokkolta a színésznőt

„Törökországból jöttem haza egy nagyon jó nyaralásból. A bőröndömet vártam a repülőtéren, amikor felhívott egy barátnőm és kérdezte, hogy tudok -e arról, hogy Andor meghalt. Így értesültem róla, ami különösen nehéz volt, hiszen két éve is megvolt már annak, hogy utoljára együtt ebédeltünk, vagy egyáltalán egy társaságban voltunk. Mert amikor ő megtudta, hogy beteg lett, kilépett az életemből” – mondta könnyeivel küzdve az Schmuck Andort gyászoló Fodor Zsóka, aki hozzátette, szerette volna ő intézni a politikus temetését, de erre nem kapott lehetőséget.

Fodor Zsóka szerette volna intézni Schmuck Andor temetése kapcsán a dolgokat, de nem hagyták (Fotó: Bors)

Fodor Zsóka Schmuck Andor kezeléséről: „Semmibe sem került volna, hogy összedobjuk a pénzt”

„Amikor meghallottam, hogy meghalt, bementem a Tisztelet Társaságához és kérdeztem, hogy mikor lesz a temetés. Otthagytam a telefonszámomat, de amikor hazaértem, elgondolkodtam ezen. Micsoda dolog az, hogy írják fel a számomat!? Nekem jogom van eltemetni őt! Én fogom őt eltemetni, mert ez az, amit végre nem tud visszautasítani” - kezdte a Bors kamerájának a színésznő, aki hozzátette:

Ezért fel is hívtam egy közös barátunkat és mondtam neki, hogy én szeretném eltemetni Andort. Az volt a válasza, hogy már hatan bejelentkeztek erre a kötelességre”

– magyarázta a színésznő, aki azt sem titkolta, hogy még most is harag dúl a lelkében, ha arra gondol, hogy talán segíthetett volna Schmuck Andornak a szorult helyzetben. „Haragszom Andorra a halálában is azért, mert olvastam, hogy tízmillió forint kellett volna ahhoz, hogy vagy meghosszabbítsa az életét, vagy életben tartsa. Nagyon sok jómódú barátja volt. Semmibe sem került volna, hogy összedobjuk azt a pénzt. Ő olyan ember volt, hogy senkitől, semmit nem kért. Egyszerűen, csak adott…” – sírta el magát Fodor Zsóka.