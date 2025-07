Hiába a múlté: Pumped Gabo az exének szurkol a Farm VIP-ben

Pumped Gabo örökre szívébe zárta a sárga csapatot (Fotó: Ladoczki Balazs)

A Gaboland mostantól más lesz

Gabo azonban nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is próbál új világot teremteni – legalábbis ez volt a célja a nyári, három hónapos fesztiváljával, a Gabolanddel. A szabadtéri bulisorozat idén kicsit más irányt vett volna, de – ahogy fogalmazott – ez egyelőre csak terv maradt.

„A Gaboland második fele sokkal spirituálisabb lesz. Az első felében ugyanazt csináltuk, amit eddig, mivel az emberek, akiket buliztattunk, bent b*sztak be, most pedig kint a természetben b*sznak be ugyanúgy. Ez az a fajta energia, amin változtatni akartunk, de nem sikerült még”

– nyilatkozta a Borsnak.

Úgy tűnik, Pumped Gabo most nem a trófeákra hajt, hanem mélyebb élményekre – legyen szó tanyaéletről, digitális detoxról, vagy épp egy mezőn szervezett „spirituális” fesztiválról. Hogy merre visz az útja legközelebb? A jelek szerint bárhová, csak vissza a klímás lakásba nem.