Itt a vége! – Visszavonul a magyar rapper: „Nem ez az én utam…”

Pribelszki Norbi alaposan meglepte rajongóit és követőit azzal a hosszú poszttal, amit pénteken tett ki a közösségi felületeire. A srác, akit egy generáció a Barátok közt című napi sorozatból ismert meg, és egy másik pedig rapperként, előadóként, most felszaladt szemöldökkel ül. Hiszen nem feltétlenül érti, hogy tíz év sikere után, most miért húzza be a kéziféket a tehetséges színész, rapper, dalszerző. Pribelszki Norbi részletes választ ad mindenre.

Pribelszki Norbi visszavonul. 10 év után a háttérben folytatja (Fotó: Facebook)

Pribelszki Norbi bejelentette, nem folytatja tovább

– Lett 2 új platina lemez, még a pølás korszakból. Mostanában gyakran kapok üzeneteket, vagy élőben kérdezitek, hogy mikor jön új dal. Nem lesznek új dalok már, visszavonulok! – jelentette be a rapper, aki többek között Feng Ya Ou Ferenccel aratott szép sikereket zenei téren az utóbbi években. Norbi kimondja, egyszerűen megszűnt benne a szereplés iránti vágy.

– Nem akartam erről posztolni amúgy, de mivel kérdezgetitek folyton, illetve rájöttem, hogy tartozom nektek ennyivel, ezért leírom.

Nem mondom, hogy soha, mert az élet túl kiszámíthatatlan ahhoz, hogy most tudjam előre, mi lesz évek múlva bennem, de most ezt érzem, hogy nem szeretnék dalokat kiadni már.

– Ez egy hosszú folyamat, mire ide jutottam. Sokszor akartam már abbahagyni, de most először tényleg véglegesnek érzem a döntést. Megszűnt a szereplési vágyam, visszahúzódóbb lettem, nem szeretem ha felismernek. A tavalyi évben egyre kevésbé élveztem a fellépéseket már, szorongtam a színpadon az emberek előtt. Ugyanez a tévés szerepléseknél is, így idén a megkeresésekre nemet is mondtam kapásból – magyarázza Pribelszki Norbi, majd egy összegzéssel folytatta búcsúposztját és azt is elárulta, merre tovább.

„Egy szép korszaka volt ez az életemnek...”

– Nem vagyok most depressziós, meg semmi, nyugi. Szimplán ezeket a negatív megéléseimet jelnek veszem, hogy nem ez az én utam. Nem érzek szereplési vágyat most. Köszönöm ezt a 10 évet, mióta a médiában szerepelhettem, és ezt a majd 8-at, mióta elkezdtem zenélni. Hálás vagyok Istennek a kisebb sikereimért, hogy csak a YouTube-csatornán van 36 millió összmegtekintés, játszanak rádiók és zenei tévécsatornák, lett 3 platina lemezem, sok jó élmény és emlék született az évek alatt. Amiket anno elterveztem, hogy el akarok érni a zenében, azoknak csak egy kis szeletét tudhatom magaménak, de mégis büszkén tekintek vissza. Egy szép korszaka volt ez az életemnek. Hálás vagyok életem ezen szakaszáért is. Köszi mindent, aki velem volt és hallgatott! A producerkedést továbbra is folytatom, mert szeretem a zenét, szöveget írni, beateket csinálni, de mostantól inkább a háttérben tevékenykedem csak. Szeretet és puszi mindenkinek! – olvasható Pribelszki Norbi posztjában.