Erre a lányra cserélte le Mardoll-t a TV2 sztárja

Az Ütős ötös pénteki adásában Hadas Alfréd, a Sztárban sztár leszek! egykori versenyzője és a Gáspár család csap össze a milliókért. Alighanem fergeteges adásra készülhetnünk, hiszen Hadas Alfrédnak és bizony Gáspáréknak sem kell a szomszédba menniük egy jó poénért. A csatorna által közzétett videóban a szemfülesek észrevehették, hogy a fiatal rappert már nem Mardoll, hanem egy karcsú szőke lány kísérte el a forgatásra. A Bors kiderítette, hogy az április 14-ei Ütős ötösben látható lány nem más, mint Alfréd újdonsült kedvese. Vajon a fiatal tehetség tanult a korábbi hibából? Titokzatosan, de megosztott velünk pár információt...

– Lilit nem tudatosan választottam, de abban biztos voltam, hogy nem szeretnék újra közszereplővel összejönni. Nem mondanám hibának a múltbéli döntéseimet, de az tény, hogy nem véletlen vetettem annak a kapcsolatnak véget és nem véletlenül nem beszéltem róla a nyilvánosság előtt… – foglalta össze titokzatosan a történteket Alfréd, aki megerősítette, hogy újdonsült barátnőjét vitte el a vetélkedő műsorba megszokott jó barátai mellett.

Jól sikerült a forgatás

– A csapatomat nagy gonddal válogattam össze, az volt a célom, hogy ne csak egy nyerő csapatot verbuváljak, hanem a hozzám közel álló emberekkel játszunk és szórakozzunk egy jót, amit, úgy érzem, sikerült is – mesélte a rapper munkatársunknak.

Régi jó barátok

– Venczli Zóra és Csiszár István kérdés nélküli személy volt a csapatomban, hiszen ennek a két személynek a társaságában felejthetetlen élményekkel gazdagodtam a Sztárban sztár leszek!-ben. Bennük maximálisan megbízom, így pont jól kiegészítettük egymást a vetélkedőben. Csiszi nyerő formájára nagyon számítottam a játékban, de egy kedves zenésztársam, Pribelszki Norbert is sokat hozzátett a játékhoz és természetesen Zóra lexikális tudása is jól jött a Győzőék elleni küzdelemben. Végül, de nem utolsósorban Lili, a kedvesem pedig megadta számomra azt a magabiztosságot és nyugalmat, hogy én is kibontakozhassak a játék közben. Lilinek egyébként ez volt az első tévés szereplése és büszke vagyok rá, mert szerintem nagyon jól teljesített – árulta el Alfréd, aki azt is megjegyezte, hogy a barátnője táncművész, de a tévékamerák előtt bizony félt.

A találkozás

– A párommal az egyik klipforgatásomon ismerkedtünk meg személyesen, de már hónapokkal előtte beszélgettünk. A klipforgatásom után viszont már tudtuk, hogy nem az volt az első találkozásunk. Azt gondolom, szépen lassan építettük fel az ismerkedésünk folyamatát, így nem csak egy párt alkotunk, hanem az egyik legjobb barátom is és társam jóban és rosszban is – fejtegette odaadóan a zenész, aki többet egyelőre nem kívánt elmondani a kapcsolatáról.

