„Örökké hálásak leszünk a helyieknek, hogy kimentettek” – életveszélyes helyzetbe került Polgár Árpád és Polgár Tünde

A Polgár házaspár egy nem mindennapi kiránduláson vehetett részt, ugyanis az Amazonasi esőerdőben kalandozhattak, bár nem éppen úgy, ahogy szerették volna. Polgár Tünde férje, Polgár Árpád abban sem volt biztos, hogy egyáltalán épségben visszatérnek-e a vadonból.

Polgár Árpád Polgár Tünde álmát próbálta valóra váltani, de az út inkább rémálommá vált Fotó: YouTube

Polgár Árpád igyekszik minél többet utazni feleségével, így most Brazíliában töltik az idejüket, ahol egy izgalmas privát túrára is befizettek az Amazonasi esőerdőbe, csakhogy már az induláskor gond adódott. Mint kiderült a „privát kiránduláson” rajtuk kívül még nyolcan vesznek részt, ami így már nem is volt annyira exkluzív. Ezután azonban a házaspár is elgondolkodott, hogy ugyan mi mehet még félre az úton.

Bemegyünk az őserdőbe és ott fogunk aludni, és egyáltalán nem biztos, hogy visszatérünk

– kezdte félig viccelődve Árpi a videót.

Ám a lelkesedés némileg alábbhagyott, amikor kiderült, hogy a víz, amiben úsztak és delfineket etettek tele van pirájákkal.

Borzasztó belegondolni, hogy nemrég még mi is ebben a vízben álldogáltunk és úszkáltunk

– mondta Tünde egy veszélyes, fekete pirája tetemét nézve.

Polgár Tünde Polgár Árpáddal mindig hihetetlen kalandokba keveredik, amiket a Polgarnet nevű csatornájukon meg is osztanak (Fotó: YouTube)

Polgár Árpádék csaknem a vízen töltötték az éjszakát

A házaspárt szállító motoros csónak a horgászat után elakadt egy vízi fűvel benőtt területen, és mindannyiuk erejét összedobva sem sikerült a hajócskát tovább indítaniuk. Végül néhány helyi horgász mentette meg őket attól, hogy a vízen kelljen tölteniük az éjszakát.

Örökké hálásak leszünk a helyieknek, hogy kimentettek minket

– lélegzett fel Polgár Tünde férje, de korai volt a megnyugvás.

A kirándulók hajója a sötétben még egyszer elakadt egy hasonló területen, így igencsak későn értek az alvó helyükre, ami szintén nem épp olyan volt, mint várták. Az esőerdő nyugalma helyett egy emberekkel teli „falunap” jellegű eseményhez érkeztek, de még ott sem kaptak tájékoztatást a szállásukról. Így a Polgárék végül feladták a dzsungelben töltött éjszakáról szőtt álmukat, és visszatértek a hotelba.