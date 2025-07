Nótár Mary meghitt fotót posztolt kedvencével

Nótár Mary ismét bebizonyította, hogy nemcsak a színpadon, hanem otthon is szerethető sztár – főleg, ha a négylábú barátja is ott van mellette! Az énekesnő legújabb Instagram-posztjában egy meghitt esti pillanatot osztott meg követőivel: a kanapén pihenve, tévézés közben fotózta le hűséges kutyusát, aki békésen feküdt mellette a földön.

Nemcsak a színpadon, hanem otthon is szerethető sztár. Fotó: HATLACZKI Balazs

Nem csoda, hogy Nótár Mary ennyire népszerű – közvetlensége és őszintesége most is átsütött a képernyőn. És hát valljuk be: van annál jobb, mint egy hosszú nap után összebújni a legjobb baráttal… még ha csak a földön is pihen?