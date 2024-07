Gratulálunk! Kimondta a boldogító igent a Next Top Model Hungary sztárja – fotók az esküvőről

Ez gyors volt! Noha még csak pár héttel ezelőtt számolt be eljegyzéséről a TV2 Next Top Model Hungary című műsorának versenyzője, Szaniszló Kitti, máris itt az újabb örömhír: párjával már az esküvőn is túl vannak! Úgy tűnik, nem sokáig akarták húzni az időt.

Szaniszló Kitti a modellverseny egyik nagy esélyese volt. Végül a hetedik adásban búcsúzott a műsortól Fotó: Martin Vanda

Szaniszló Kitti: júliusi eljegyzés, júliusi esküvő

Szaniszló Kitti július elején lepte meg Instagram-követőit bejegyzésével, miszerint eljegyezték.

A lánykérésről szó fotósorozatot azonban csak pár hétig élvezhették a modell rajongói, máris jött az újabb sokk: immár az esküvőn is túl van Kitti és fotós-videós kedvese, Matuz Ádám. A lapozgatós poszt tanúsága szerint egyébként a boldogító igen kimondásánál Ruszó Tibi is jelen volt, aki énekhangjával emelte az esemény fényét.