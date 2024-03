"Mindig tervben volt..." – Óriási bejelentést tett Nagy Melanie

Nagy Melanie élete két évvel ezelőtt teljesen megváltozott: egyedülálló édesanyaként – két gyermek mellett – újra munkába kellett állnia, hogy kislányának és kisfiának azt az életet biztosítsa, amit mindig is szeretett volna. Bár a kezdet mindig nehéz, a fiatal anyukát kemény fából faragták. Először a Rádió Dikh műsorvezetője lett, mellette sminkesként dolgozik, és a televízióban is láthatjuk a saját műsorában. Ez pedig nem minden! Melanie ugyanis annak idején egyetemi diplomát is szerzett, és a nemzetközi kapcsolatok szakértőjeként, diplomáciai területen dolgozott, hamarosan pedig újra visszaül az iskolapadba is!

Fotó: Nagy Zoltán

Nagy Melanie az Egy este Lillánál! TikTok live show-ban árulta el: visszaül az iskolapadba!

Nagy Melanie visszaül az iskolapadba

A csinos anyuka nemrég az Egy este Lillánál! című TikTok live show vendége volt, ahol elárulta: egy jó ideje gondolkozik azon, hogy visszamenjen az egyetemre. Korábban is szeretett volna visszaülni az iskolapadba, azonban akkor gyermekei még kisebbek voltak, most viszont elérkezett az ő ideje. Már be is adta a jelentkezését, és ha minden a tervei szerint halad, fejlesztéspolitikai menedzsmentet fog tanulni.

Beadtam a jelentkezésem az egyetemre, mesterszakra

– kezdte Melanie az Egy este Lillánál! TikTok live show debütáló adásában, ahol azt is elárulta, milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban.

– Nagyon szerettem volna folytatni annak idején a tanulmányaimat, csak időközben máshogy hozta az élet. De ettől függetlenül azért mindig tervben volt az, hogyha készen állok rá, és a gyerekek is elég nagyok lesznek, akkor vissza fogok iratkozni. Most pont találtam egy olyan szakot azon az egyetemen, ahol végeztem, ami tökéletesen passzol ahhoz a képzéshez, amit én megcsináltam. Ez a fejlesztéspolitikai menedzsment – árulta el a csinos műsorvezető, akit jól lehet, már nem sokáig látunk a képernyőkön. Ám ezzel kapcsolatban sejtelmesen fogalmaz még...

Ha felvesznek szeptembertől, akkor mindenképpen szeretném elkezdeni a tanulmányaimat, bár most az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy kaptam egy új állásajánlatot is, de erről még nem szeretnék részletesebben beszélni. Majd, ha eljön az ideje...

– mondta el Lillának Melanie, majd hozzátette: a televíziózás nagy szerelem számára, ahogy a sminkelés is, de ha választania kellene, akkor az utóbbit pihentetné inkább. Ám ez még a jövő zenéje!