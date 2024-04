Leesik az állad: Teljesen átalakult Nagy Melanie - Videó

Nem csalás, nem ámítás, egy igazi világsztár lepte meg a Bors szerkesztőségét! Vagy mégsem? Első, sőt még második pillantásra is teljesen úgy tűnik, hogy a 42 éves színésznő, Jessica Alba mosolyog és integet a kameránkba, mintha csak a vörös szőnyegről ugrott volna át Budapestre.

Jessica Alba az idei Oscar-gálán (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Na jó, az igazság valójában az, hogy Jessica Alba helyett Nagy Melanie vendégeskedett nálunk, akinek már rengetegszer mondták, hogy kísértetiesen hasonlít a sztárra. A műsorvezetőt rábíztuk egy felkészült szakértői gárdára, hogy egy kicsit átalakítsák és Jessica Albává változtassák. Nos, a kísérlet tökéletesen sikerült.

Nagy Melanie sminkjét Faragó Zsuzsanna Suu Makeup Artist készítette el, aki ügyelt arra, hogy olyan finom, naturális pasztellszínekkel sminkelje ki Melanie-t, mint amilyet a világsztár is előszeretettel használ.

Doka Anita fodrász ezt követően bepödörte Melanie haját, sőt, a műsorvezető később egy pótcopfot is kapott, hogy még dúsabb legyen a hajkoronája.

A Bors a fotózásra is elkísérte Nagy Melanie-t, aki olyan stílusú ruhákat kapott, amiket Jessica Alba is előszeretettel viselne. A tökéletes szettek összeállításában Busi Adriána stylist segített Melanie-nak, és három szettel is készült.

Az átalakulás roppant látványos lett!

Nagy Melanie komoly életmódváltásba kezdett

– Elkezdtük – írta februárban a közösségi oldalára Nagy Melanie egy videóhoz, amin az edzőteremben erősített éppen. A Bors megkeresésére elárulta, régóta érlelte a gondolatot, hogy testi egészségére is több figyelmet fordítson.

Nagy Melanie egyre komolyabban veszi a sportot (Fotó: Nagy Melanie)

– Régóta terveztem, hogy ne csak a mentális egészségemre koncentráljak, hanem az életmódomon is változtassak. A mindennapi mozgás, a tudatosabb étkezés eddig hiányosságom volt – fogalmazott jókedvűen Melanie, aki kétgyermekes, dolgozó anyukaként nem bővelkedik szabadidőben.

Mondják, hogy mindenkinek arra van ideje, amire akarja. Most eljött az én időm, bezsúfolom az edzést is az egyébként is mozgalmas életembe

– tökélete el.

– Nem az a típus vagyok aki folyton a mérlegen áll. A fő célom az egészséges életmód: hogy jobb legyen az állóképességem, egészségesebb legyek. Szeretnék jó példát mutatni ezzel a gyermekeimnek. Az pedig csak hab a tortán, ha formásodok, feszesebb leszek kicsit – tette hozzá februárban Melanie.