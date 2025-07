Krausz Gábor és a hófehérbe öltözött Mikes Anna ellopta a show-t: „Azt hittem, az esküvőtök”

Az idei, immáron a 200. Anna-bál talán az esztendő egyik legkülönlegesebb eseménye volt. Krausz Gábor és Mikes Anna számára ünnepi volt az este, hiszen pont Dancing With The Stars táncosnőjének névnapját ünnepelték. Hiába az est fénye, biztosan nem überelte az esemény a Maldív-szigeteken történt lánykérést, ahol a séf feltette a nagy kérdést szerelmének, aki persze igennel felelt.

Krausz Gábor párja számára eljegyzéssel kezdődött a 2025-ös év. A sztárséf a Maldív-szigeteken kérte meg kedvese kezét (Fotó: Instagram)

Krausz Gábor baráti meghívásra érkezett

A párt balatonfüredi barátaik hívták meg az Anna-bálra, és gondoskodtak arról, hogy az este igazán meghitt és emlékezetes legyen. „Még soha nem voltunk ilyen nagy, elegáns bálon és nagyon örültünk a barátaink meghívásának” – kezdte Krausz Gábor a Borsnak, aki párjával, Mikes Annával először vett részt ezen a nívós eseményen. A baráti társaság által teremtett közvetlen, szeretetteljes légkörben a pár szinte otthon érezhette magát.

Krausz Gábor Instagram oldalán láthatjuk mennyire szépek voltak az idei Anna-bálon párjával, Mikes Annával (Fotó: Instagram)

Krausz Gábor Hannarózát is vitte

A bál különleges élmény volt a család számára, hiszen Krausz Gábor magával vitte kislányát is, aki most először vett részt ilyen elegáns, grandiózus eseményen. „Neki ez egy igazi tündérmese volt – teljesen elvarázsolta a helyszín, a ruhák, a zene… csak ámult és bámult” – mesélte büszkén Gábor. Hannaróza számára felejthetetlen emlék marad az este, és már most arról álmodozik, hogy egyszer ő is első bálozó lehessen, és hasonlóan különleges élményeket éljen át, mint amilyeneket a jubileumi, 200. Anna-bál adott neki.

Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzése az év elején történt, de még nem tudjuk a nagy nap mikor lesz (Fotó: Instagram)

Egyedi ruhaválasztás és a „nagy nap” illúziója

Mikes Anna Instagram oldalán osztotta meg gyönyörű ruháját, egy elegáns Demeter Ricsi darabot, amely stílusával és kifinomultságával azonnal megragadta a követők figyelmét. A fotók láttán sokan azt hitték, hogy a pár már az esküvőjüket ünnepli, hiszen a ruha és az esemény atmoszférája is a „nagy napot” idézte.

„Anna nagyon sokat készült erre az estére, több ruhapróbán is járt, hogy megtalálja a tökéletes darabot. Amikor felvette ezt a ruhát, tudtuk, hogy megvan – egyszerűen lenyűgöző volt benne”– mesélte Krausz Gábor.

A varázslatos illúzió csak tovább növelte a bál fényét és a rajongók érdeklődését a pár iránt.